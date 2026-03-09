El opositor venezolano Guanipa anuncia el sobreseimiento de la causa en su contra "por extinción de la acción penal"

Las claves nuevo Generado con IA Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano, anunció el sobreseimiento de la causa judicial en su contra por "extinción de la acción penal" tras una petición del Ministerio Público. Guanipa había sido acusado de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y traición a la patria, tras ser detenido en mayo de 2025 por supuestamente boicotear elecciones. El exdiputado denunció que su proceso judicial fue una persecución política sin hechos concretos y criticó el uso de la amnistía para ocultar abusos del poder. Guanipa recibió libertad plena en febrero, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, aunque el Gobierno señaló que su liberación fue una concesión y no resultado directo de la ley.

El opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, anunció este lunes que recibió una notificación de un tribunal con competencia en terrorismo en el que se decretaba el sobreseimiento de la causa en su contra tras una petición del Ministerio Público.

En un mensaje en X, el exdiputado indicó que el pasado sábado un alguacil del sistema de justicia se acercó a su casa para entregarle una notificación del tribunal de primera instancia, en la que se le informó del sobreseimiento de la causa "por extinción de la acción penal".

Guanipa recordó que había sido acusado de los delitos de terrorismo, asociación y obstrucción de la justicia, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria tras ser detenido en mayo de 2025 por supuestamente estar vinculado a un plan para boicotear las elecciones regionales y legislativas de ese mes.

"Como la semana pasada pude nombrar exitosamente a Joel García como mi abogado defensor, accedimos al expediente y todo evidencia una vulgar persecución política. Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién", señaló.

"Sin hechos no hay delito. Sin delito no hay proceso legítimo. Esto es persecución, no justicia. La amnistía no perdona, olvida hechos. ¿Y qué ocurre cuando no hubo hechos? Que lo que se 'olvida' es la persecución. La gran mayoría de los amnistiados nunca cometió delito alguno. La amnistía no limpia culpas, desnuda abusos", insistió.

El opositor venezolano explicó en su publicación lo "indignante" que le resultaba "que a mí y a miles de personas y a nuestras familias y a toda la nación venezolana nos hayan sometido a esta ominosa opresión solo por pensar distinto, buscar la democracia y luchar por la libertad".

A lo que detalló que eso lo habían hecho porque "sufren de la patología del poder, esa ambición desproporcionada y desmedida que lleva a algunos a cometer cualquier barbaridad para alcanzar o mantenerse en el poder".

No obstante, terminó su comunicado con cierto optimismo asegurando que "Venezuela se encamina hacia la solución de esta ya larga crisis a través de un proceso que culminará en elecciones".

"Que todo esto nos sirva de aprendizaje para que nunca más vuelva a vivirse esta historia de terror en la que un Estado ilegítimo persigue a la nación a la que debería servir", concluyó.

La Ley de Amnistía

El pasado miércoles, Guanipa aseguró que el juicio en su contra se mantenía, pese a que en febrero recibió la medida de libertad plena, horas después de haberse aprobado la Ley de Amnistía.



El exdiputado indicó entonces, en una rueda de prensa, que recibió el 19 de febrero una notificación escrita con su libertad plena, tras recibir la visita de un comisario que le indicó que la medida se daba gracias "a la Ley de Amnistía promulgada por la señora Delcy Rodríguez", en referencia a la presidenta venezolana.

Sin embargo, señaló que posteriormente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que su libertad no era consecuencia de la norma, sino que fue por una "concesión" del Gobierno.



Guanipa estaba en arresto domiciliario desde el pasado 10 de febrero, tras haber sido excarcelado durante unas horas y detenido nuevamente después de encabezar una caravana a favor de los presos políticos.



En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó la Ley de Amnistía que, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.