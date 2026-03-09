La "Cubastroika": el acuerdo de Trump con el castrismo que pondría el foco en el control de puertos, energía y turismo

Las claves nuevo Generado con IA La Administración Trump estudia un posible acuerdo económico con Cuba, centrado en los sectores de puertos, energía y turismo. El plan podría incluir una salida negociada para Díaz-Canel, garantías para la familia Castro y la relajación de sanciones y restricciones a viajes. Estados Unidos busca acceso a recursos minerales estratégicos como níquel y cobalto, esenciales para la transición energética. Las conversaciones se han desarrollado de manera informal, evitando canales oficiales, y reflejan una estrategia de presión combinada con incentivos selectivos.

La Administración Trump prepara un posible acuerdo económico con Cuba que podría anunciarse en las próximas semanas, según reveló el diario estadounidense USA Today citando a dos fuentes con conocimiento directo de los planes.

A pesar de que los detalles de este eventual acuerdo siguen siendo difusos, el reportaje apunta a varias líneas de negociación. Entre ellas, una posible salida negociada para el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, garantías para la permanencia de la familia Castro en la isla y acuerdos en sectores estratégicos como puertos, energía y turismo.

El artículo del diario norteamericano describe la estrategia de Washington con un término provocador para el régimen comunista: "Cubastroika".

La expresión, inspirada en la Perestroika impulsada por Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, sugiere un intento de promover una transformación del sistema cubano combinando presión económica y energética con aperturas económicas selectivas.

Según el medio, las conversaciones entre Washington y el Gobierno de Díaz-Canel se centrarían en tres áreas estratégicas: puertos, energía y turismo. En el ámbito portuario, se estudiaría el desarrollo o la gestión de infraestructuras para facilitar el comercio y atraer inversiones.

En el sector energético, la cooperación estaría orientada a aliviar la grave crisis que atraviesa la isla, marcada por apagones y escasez de combustible.

El plan también incluiría la posibilidad de relajar algunas sanciones y ampliar los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, una medida que el presidente podría aprobar sin necesidad de autorización del Congreso.

Esta citada información, después confirmada por Bloomberg, ha sacudido el panorama de las relaciones bilaterales en un momento especialmente delicado para la isla, que atraviesa su peor crisis energética en décadas.

Un problema agravado por la falta de envío de crudo por parte de Venezuela, desde que el Gobierno federal de Estados Unidos controla el petróleo de la región caribeña.

El énfasis en determinados sectores económicos ha llamado la atención de analistas. El economista cubano Pedro Monreal destacó en la red social X que el perfil sectorial de las conversaciones —puertos, energía y turismo— no había sido mencionado anteriormente en este tipo de especulaciones.

"En turismo habría derrama hacia el sector privado. Puertos y energía son áreas principalmente estatales", señaló Monreal, quien subrayó que el hecho de que las discusiones se centren en estos ámbitos sugiere un enfoque eminentemente económico.

"Estas son áreas de negocios. Veremos en qué termina eso. No es un detalle menor", añadió Monreal en su publicación en redes sociales.

En paralelo, Trump ha mostrado desde su vuelta a la Casa Blanca un gran interés por los recursos minerales en diferentes territorios. Sucedió en Ucrania, firmando un acuerdo con el presidente Volodímir Zelenski que permite explorar las tierras raras del territorio ucraniano y ahora tendría interés en los minerales cubanos.

En esta ocasión, otro elemento clave para la negociación, que podría entrar en juego son los recursos minerales de la isla.

La revista Foreign Policy recuerda que Cuba posee reservas relevantes de níquel y cobalto, minerales estratégicos para la transición energética y la industria tecnológica.

Al tratarse de un momento en que Washington busca diversificar su acceso a materias primas críticas, estos recursos podrían constituir una de las cartas que La Habana pondría sobre la mesa, según la citada información del rotativo USA Today.

En todo caso, a pesar de la constante avalancha de filtraciones y declaraciones, sigue habiendo una pregunta clave sin respuesta. Incluso el propio reportaje de USA Today reconoce que no está claro qué obtendría exactamente Estados Unidos a cambio de un acuerdo de esta magnitud.

El inicio de 2026 ha estado movido en el terreno exterior para la política estadounidense. A la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, le siguió la posterior operación Furia Épica, que continúa asediando junto a Israel a la teocracia iraní.

El siguiente paso, según ha apuntado el propio Trump, será en Cuba, aunque no está claro que sea mediante una operación militar, sino que el propio presidente de Estados Unidos ha admitido que "puede ser de modo amistoso mediante un acuerdo".

En la propia información de USA Today se señala que, una vez capturado Maduro, los dirigentes estadounidenses han permitido a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, continuar al mando del país, con una importante mejoría en las relaciones de ambas administraciones.

En paralelo a ello, el senador republicano Lindsey Graham ha afirmado en recientes entrevistas televisivas que Cuba podría ser el próximo gran objetivo de la política exterior estadounidense. Graham es uno de los perfiles con tono más duro y de los principales defensores de iniciar un conflicto bélico en Irán.

"Cuba es la siguiente. Esta dictadura tiene los días contados", declaró el senador en una entrevista a la cadena Fox News, cercana al líder republicano.

Graham realizó esta declaración, con una gorra en la que se podía leer "Free Cuba", una muestra directa de la idea republicana de poner fin al régimen cubano.

Las palabras del senador se producen en paralelo a las informaciones sobre las negociaciones, lo que refleja una estrategia que combina presión política, asfixia económica y posibles incentivos selectivos.

Negociación en curso

Las revelaciones sobre el proceso negociador también han puesto el foco en los canales utilizados por parte de ambos gobiernos.

Según el portal político estadounidense Axios, información confirmada por el Miami Herald, el secretario de Estado, Marco Rubio, habría mantenido conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo.

El uso de esta comunicación habría permitido evitar los canales oficiales del Gobierno de Díaz-Canel, lo que sugiere la existencia de contactos informales o paralelos dentro del aparato de poder cubano.

Según fuentes diplomáticas citadas por el Miami Herald, algunos de los encuentros más recientes se habrían producido al margen de una cumbre que se produjo en la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

La citada fuente señala que en privado, Rubio habría trasladado a interlocutores regionales que las conversaciones con La Habana estaban "muy avanzadas".

Un alto funcionario estadounidense citado por Axios fue más explícito al describir el objetivo político que se ha puesto la Administración republicana: "La posición del Gobierno y la postura de Donald Trump es muy sencilla. Simplemente el régimen tiene que irse".