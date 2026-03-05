Trump va a por el sector minero de Venezuela tras su petróleo: 24 empresas de EEUU aterrizan en Caracas para negociar con Delcy

El secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, este miércoles junto a Delcy Rodríguez en Caracas. Reuters

Estados Unidos no sólo pone su foco en el petróleo de Venezuela, también en sus metales y minerales, de los que posee inmensas reservas de hierro, bauxita, oro, níquel, coltán y diamantes.

Tras presionar por el petróleo venezolano, la Administración Trump envió este miércoles una delegación a Caracas encabezada por su secretario de Interior, Doug Burgum, para buscar cooperación en el sector minero, prácticamente a la vez del anuncio del Gobierno de Delcy Rodríguez de una reforma legal para atraer inversiones extranjeras en este sector.

La visita de Burgum durará dos días y le acompañan representantes de 24 empresas estadounidenses petroleras, gasísticas y mineras interesadas en invertir en Venezuela.

Acuerdo de tierras raras

Según informa The New York Times, Delcy Rodríguez ya se ha reunido "durante horas" con estas compañías y está previsto que el secretario de Interior de EEUU anuncie este jueves un acuerdo relacionado con los minerales de tierras raras.

Desde el Palacio de Miraflores, Delcy ya ha anunciado, en una insólita imagen junto a Burgum, que presentará "en los próximos días" al Parlamento, controlado por el chavismo, una "ampliación de la Ley de Minas", sin profundizar en detalles.

Desde que Estados Unidos capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, las relaciones entre ambos países han dado un giro casi inesperado al punto de llegar a calificarse como "amigos" y "socios".

Delcy Rodríguez y Doug Burgum junto a representantes de empresas de EEUU de minería, petróleo y gas. Reuters

Colaboración "sin límites"

Justo este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a destacar que Delcy Rodríguez "está haciendo un excelente trabajo" y colaborando "muy bien", a lo que ella respondió agradeciéndole su "amable disposición" de trabajo conjunto.

De hecho, en el marco del nuevo acercamiento con Washington, el Gobierno de Venezuela -que reclama al mismo tiempo la liberación de Maduro y el levantamiento de las sanciones estadounidenses- promulgó hace más de un mes una reforma de la ley de hidrocarburos para permitir también la inversión extranjera y flexibilizar el control estatal en la industria.

Los países anunciaron igualmente hace tres semanas una asociación energética a largo plazo, cuando el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó entonces Caracas para abordar proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

24 empresas de EEUU

Durante el encuentro con Burgum este miércoles, los países intercambiaron "información sobre los flujos de inversiones para Venezuela" y "nuevas tecnologías para desarrollar el sector de la minería", indicó Rodríguez.

Por su parte, el secretario estadounidense afirmó que las "oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia" entre ambos países "no tienen límites".

Agregó que "unas dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería" lo acompañan en su visita, "muchas de estas" ya trabajaron en Venezuela en algún momento, apuntó Burgum.

"Venezuela es un país sumamente rico, es un país que contiene grandes reservas no solamente de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia", sostuvo.

Hace justo dos semanas el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, llegó a Caracas, y acordó con las autoridades nacionales elaborar una agenda de cooperación sobre migración y lucha contra el narcotráfico.

Trump aseguró el pasado mes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje, mientras que Delcy Rodríguez señaló entonces que viajará a Washington "en algún momento".