Los narcos desatan el caos en México tras la muerte de 'el Mencho': vehículos incendiados, vuelos y clases suspendidas

Soldados revisan a conductores de motocicletas después de que el crimen organizado quemara vehículos para bloquear carreteras tras el asesinato de 'el Mencho'. Reuters.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes —'el Mencho'—, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros siete integrantes de esa organización delictiva, en una operación que contó con la ayuda de EEUU.



Además, durante el operativo en la localidad de Tapalpa (Jalisco) tres militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada, apuntó la autoridad.



"Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicaron las autoridades mexicanas en un comunicado.

Este operativo ha derivado en diversos enfrentamientos armados por toda la región, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad, que mantiene al estado de Jalisco sumido en una nube gris de ceniza.

Tras conocerse su muerte, se produjeron varios bloqueos de carreteras —actualmente se encuentran 21 cortadas— y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país como Michoacán (oeste), Guerrero (centro), Tamaulipas (norte) y Baja California (noroeste).

Asimismo, "unas 20 sucursales del Banco Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos", según ha informado el Gabinete de Seguridad de México en X.

El caos instaurado ha obligado a los soldados de las Fuerzas Armadas de México a salir a la calle para intentar identificar a los que están produciendo los altercados y vigilar que no escale la situación.

Un autobús utilizado como retén por el crimen organizado incendiado a modo de protesta tras el asesinato de 'el Mencho'. Reuters.

Ante la magnitud de los hechos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus ordenó la inmediata instalación de la mesa de seguridad, integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno, así como activó el código rojo como medida para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos actos violentos dirigidos contra la población civil.

Por el momento, informa que "el servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada" y recomienda a la ciudadanía no circular por carreteras y evitar salir de sus hogares ya que "los sucesos violentos se han extendido a cinco entidades federativas".

Asimismo, ha cancelado las clases presenciales en el estado y ha ordenado la cancelación de eventos masivos como partidos de fútbol durante este domingo.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

El gobernador ha subrayado que el operativo de seguridad se mantiene coordinado y que el objetivo principal es restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

En su mensaje a la ciudadanía, Lemus ha solicitado a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por las áreas donde se mantienen los bloqueos.

"Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo", puntualizó el mandatario estatal. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni víctimas relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos.

Tras la ola de violencia desatada en el estado de Jalisco, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) canceló este domingo todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el aeropuerto de Puerto Vallarta.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.



Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.



"Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas", señaló.

No obstante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".

"Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó Sheinbaum.

Respuesta vecina

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte en un operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EEUU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (norte), así como áreas de Michoacán (centro), Guerrero (sur) y Nuevo León (norte).

Por su parte, el Gobierno canadiense afirmó este domingo estar "profundamente alarmado" por los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales en el estado mexicano de Jalisco.

En una declaración publicada en sus redes sociales, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, también afirmó que Ottawa está siguiendo de forma estrecha "la grave y rápida evolución de la situación de seguridad en el estado de Jalisco".



"Estamos profundamente alarmados por los informes de violencia tras una importante operación de seguridad, que incluyen enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y vehículos incendiados en múltiples zonas. Somos conscientes de que las autoridades locales han emitido órdenes de confinamiento en algunos lugares y la situación sigue siendo cambiante", añadió Anand.

Un vehículo incendiado utilizado como barricada por miembros del crimen organizado. Reuters.

La declaración de la ministra de Exteriores se produce después de que las autoridades canadienses solicitaran a sus ciudadanos este domingo que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.



En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se les recomienda que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".



"Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso", explicó el Gobierno canadiense.



La situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañías aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.



"Debido a la situación de seguridad en Puerto Vallarta, que afecta al aeropuerto, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones hoy. Estamos vigilando la situación y en contacto con las autoridades locales que están trabajando para resolver el problema", dijo Air Canada en un comunicado.



La aerolínea recomendó a sus clientes que "no intenten ir al aeropuerto a menos que sus vuelos" estén operativos.