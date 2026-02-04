Detenido Alex Saab, exministro afín a Maduro, en una operación del FBI junto al gobierno de Delcy Rodríguez

Alex Saab, el empresario colombiano y exministro de Industria con Maduro y destituido por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Alex Saab, empresario colombo-venezolano y exministro cercano a Nicolás Maduro, fue detenido en Venezuela. La captura se realizó en la madrugada en un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el FBI. Saab permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas, a la espera de su posible extradición a Estados Unidos. Hace dos semanas, Delcy Rodríguez anunció la salida de Saab del gabinete y la fusión de su ministerio con el de Comercio Nacional.

El empresario colombo-venezolano, Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro ha sido detenido este miércoles en Venezuela, según ha informado Reuters.

Saab, que hace dos semanas se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela para su extradición a Estados Unidos.

La captura ocurrió en la madrugada, sobre las 2 AM, en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder mientras se define su envío a Estados Unidos, según ha informado Caracol Radio.

El pasado 17 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una "nueva instancia" que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituyó del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por "su labor al servicio de la Patria" y aseguró que "asumirá nuevas responsabilidades".

