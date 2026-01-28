El Gobierno Trump amenaza a Delcy con otra operación militar si no coopera antes de reunirse de nuevo con María Corina

Donald Trump y Marco Rubio en la Casa Blanca a principios de enero en una reunión con las petroleras. Kevin Lamarque Reuters

Estados Unidos sigue con lupa todos los movimientos del nuevo Gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. En el discurso que Marco Rubio, el secretario de Estado, ofrecerá este miércoles ante el Senado para explicar la política de Washington sobre Caracas, le recordará a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que habrá otra intervención militar si no se sigue la senda de la cooperación.

"Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente [Donald Trump], estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan", se lee en el discurso de Rubio, publicado este martes.

El jefe de la diplomacia estadounidense recibirá también el miércoles en la sede del Departamento que dirige a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de su reunión con Trump, en la que le obsequió con su medalla del Nobel de la Paz.

Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro tendrá lugar a las 13:00 hora local de Washington (18:00 GMT), después de informar al Senado sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela, una audiencia prevista para las 10:00 hora local (15:00 GMT).

El secretario de Estado, en relación con el uso de la fuerza, dice esperar que "esto no resulte necesario", pero advierte de que la Administración Trump "nunca rehuirá" su deber con el pueblo estadounidense ni con su misión de liderar el continente americano.

Según Rubio, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la caída del líder chavista, "ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos". Afirma que la mandataria encargada "se ha comprometido a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas estadounidenses" y a otorgarles un "acceso preferente".

También celebra que "ha prometido poner fin al sustento petrolero de Venezuela para el régimen cubano" y a "promover la reconciliación nacional" con la oposición y los venezolanos en el exterior. "Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que por su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos", expresa.

La comparecencia de Rubio se producirá después de que esta misma semana Delcy dijera que su Gobierno no acepta las "órdenes" externas. Trump declaró al respecto este martes que no había escuchado esas declaraciones y reafirmó que tiene "muy buena relación" con el Gobierno interino.

Rubio recalcará ante el Senado que el ataque en Venezuela, para el que el Gobierno no pidió aval del Congreso, no fue una guerra ni la ocupación de un país extranjero, sino una "operación judicial". Durante la misma fueron capturados "dos narcotraficantes" que serán juzgados en Estados Unidos, declaró en relación a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Asegura además que Maduro "no era un jefe de Estado legítimo", dado que numerosos países no reconocieron su reelección en 2024 tras unas elecciones en las que perdió frente a Edmundo González Urrutia y "se negó a ceder el poder de manera pacífica".