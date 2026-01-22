Venezuela libera a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, tras más de un año en prisión

Rafael Tudares, marido de Mariana Gonzalez de Tudares y yerno de Edmundo González. E. E.

Tras 380 días en prisión, Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, ha sido liberado, según ha anunciado en redes sociales su mujer. El opositor, en una "inhumana situación de desaparición forzada", ha salido de la prisión y regresado a su casa la pasada madrugada.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho", ha subrayado Mariana González de Tudares en un mensaje publicado en X.

Tudares fue secuestrado a punta de fusil en enero de 2025 y sacado de su coche, ante sus hijos, a los que llevaba al colegio. Desde entones estuvo "secuestrado" por el régimen chavista, según denunció su familia.

Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada.



De hecho, su mujer presentó hace unos días un documento público en el que revelaba la arbitrariedad total del juicio contra su marido, identificando un patrón sistemático de coerción política que utiliza la privación de libertad como arma de presión.

La hija de González Urruti ha querido mostrar su agradecimiento al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por intermediar para la excarcelación de Rafael Tudares.

Mariana Gonzalez abraza a su abogado Jose Vicente Haro tras saber que se va a liberar a su marido Rafael Tudares. Reuters

