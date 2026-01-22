Delcy, igual que Diosdado Cabello: garantizó a Trump su cooperación con EEUU antes de la caída de Maduro

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez garantizó al gobierno de Donald Trump su cooperación tras la caída de Nicolás Maduro, según fuentes citadas por The Guardian. La colaboración de Delcy se suma a la de Diosdado Cabello, quien también mantuvo diálogos con la Casa Blanca antes de la captura de Maduro. Representantes de Catar participaron en las negociaciones entre los hermanos Rodríguez y Estados Unidos, que se intensificaron en otoño. Delcy Rodríguez juró como presidenta interina dos días después de la captura de Maduro y su relación con el sector petrolero estadounidense fue un factor clave en las negociaciones.

La líder chavista Delcy Rodríguez garantizó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump su cooperación una vez que cayera Nicolás Maduro, según asegura este jueves el diario The Guardian, que dice obtener la información de cuatro fuentes distintas.

La cooperación de la mujer que hasta hace unas semanas ocupaba la Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela se suma a la del ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello. El hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estuvo meses dialogando con la Casa Blanca.

Según precisaron las fuentes del diario británico, Delcy y su hermano Jorge no participaron activamente en la operación de captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, pero habían asegurado al Gobierno de EEUU a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.

Delcy, que era vicepresidenta con Maduro, juró como presidenta interina solo dos días después de la captura del mandatario.

Las fuentes del rotativo aseguran que hubo representantes del Gobierno de Catar involucrados en las negociaciones de los Rodríguez con Estados Unidos.

Esos contactos llevaban realizándose desde el otoño, y se intensificaron tras una comunicación telefónica en noviembre entre Trump y Maduro que resultó infructuosa para lograr su abandono voluntario del poder, según la versión del rotativo.

En diciembre, y dado el deterioro de la situación, Delcy dijo a uno de sus interlocutores estadounidenses que ella "colaboraría con el resultado que se presente", según dijo al diario ese interlocutor.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un principio muy reticente a colaborar con los Rodríguez, fue entendiendo que ellos eran tal vez la alternativa menos mala para garantizar una transición relativamente pacífica y que evitara el caos.

En octubre, el diario Miami Herald publicó que Delcy conspiraba de forma activa o pasiva para una caída de Maduro por sus propias ambiciones, y si bien ella lo negó tajantemente, su reacción pareció convencer a Rubio y su entorno de que era una persona ambivalente con la que se podría llegar a algún acuerdo, prosigue The Guardian.

El rotativo añade que el carácter de Delcy también ayudó a ganarla como aliada secreta, y la pinta como una persona con "rarezas encantadoras que le ayudan a ganar amigos", como su afición al pingpong (tiene un entrenador propio), a beber champán y a retar a mandatarios extranjeros a distintos juegos.

Por último, apunta que hubo otro factor decisivo, como fue su relación fluida con el sector petrolero estadounidense, que también deslizó a quien quisiera oírlo que ella podría ser una buena interlocutora en el futuro.

El mazo chavista

Reuters desveló el pasado sábado que varios funcionarios del Gobierno Trump habían estado en conversaciones con Cabello, meses antes de la operación estadounidense para capturar a Maduro.

Estos mismos funcionarios advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes simpatizantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición, según cuatro fuentes citadas por la agencia de noticias.

Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras la redada estadounidense del 3 de enero.