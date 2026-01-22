El Parlamento de Venezuela da luz verde a la reforma petrolera exigida y pactada con la Administración Trump

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , Jorge Rodríguez, en la sesión ordinaria de este jueves para discutir la reforma petrolera en la Asamblea Nacional, en Caracas. Reuters

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha dado luz verde este jueves en primera votación a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos exigida y pactada con la Administración Trump.

Esta es una de las iniciativas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos para la venta de crudo venezolano.

La legislación puede ser modificada y luego debe pasar por una segunda discusión para su aprobación definitiva en el Legislativo.

