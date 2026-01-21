Milei celebra en el Foro de Davos el auge de la derecha y la ultraderecha: "El mundo ha comenzado a despertar"

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su intervención este miércoles en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Javier Milei celebró en el Foro Económico Mundial de Davos el auge de la derecha y ultraderecha, afirmando que "el mundo ha comenzado a despertar". El presidente argentino aseguró que América será el "faro de luz" que reavivará a Occidente y defendió un retorno a los valores judeocristianos y la filosofía grecorromana. Milei defendió el capitalismo de libre empresa como el único sistema justo, destacando la importancia de la vida, la libertad y la propiedad privada. El mandatario criticó nuevamente al socialismo, citando la situación de Venezuela como ejemplo negativo y advirtiendo sobre sus consecuencias.

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que "el mundo ha comenzado a despertar", en alusión al triunfo de candidatos de la derecha y ultraderecha en distintos países de América, región de la que dijo "será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".

En contraste con las advertencias que lanzó desde este mismo foro el año anterior sobre la influencia de la izquierda, el mandatario argentino declaró que "este 2024 traía buenas noticias"

"El mundo ha comenzado a despertar, se puede ver con lo que se está viendo en América, que vuelve a abrazar los valores de la libertad. Tenemos por delante un futuro mejor, que existe si volvemos a las raíces de Occidente", subrayó.

Durante su alocución, el mandatario argentino reclamó volver a "inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que nos permitirán salvar a Occidente".

También, defendió que "el capitalismo de libre empresa es el único sistema justo" y que este reconoce dos derechos fundamentales: “la vida y la libertad”, junto al “derecho de la propiedad privada”.

Una vez más, Milei arremetió contra el socialismo, poniendo como ejemplo sus consecuencias con la situación de Venezuela. "El socialismo siempre termina mal. Las políticas socialistas engañan a personas nobles y bellas. Con el socialismo vemos lo aberrante que sucedió en Venezuela”, ha lamentado.

