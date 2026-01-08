Diosdado 'Con el mazo dando' dice en su programa sobre el bombardeo de EEUU: "Es una decisión que se les va a revertir"

Las claves nuevo Generado con IA Diosdado Cabello denunció en su programa el bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela y advirtió que esa decisión se revertirá en contra del gobierno estadounidense. Cabello informó que el ataque dejó al menos 100 fallecidos y una cifra similar de heridos, y calificó la acción de "bárbara" y violatoria de normas internacionales. Ratificó su apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y reiteró que la revolución bolivariana es, según él, la única garantía de paz para Venezuela. Insistió en que la tarea fundamental del gobierno es lograr el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela, declarando que ambos han sido convertidos en héroes nacionales e internacionales.

Visiblemente afectado, pero con la misma altivez de siempre, el número dos del chavismo y quien dirige la fuerza policial de Venezuela, Diosdado Cabello, fue enfático la noche de este miércoles al advertir que a Estados Unidos se le revertirá la decisión de bombardear Venezuela y "secuestrar" a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

En la edición 557 de su programa televisivo Con el Mazo Dando, el ministro de Interior y Justicia venezolano reconoció el daño real y moral que causó el bombardeo de Estados Unidos en Caracas y tres estados más del país caribeño la madrugada del 3 de enero, no solo al chavismo, sino a toda Venezuela.

Para él, la de bombardear Venezuela y capturar a Maduro "es una decisión del Gobierno de los Estados Unidos que, más temprano que tarde, se les va a revertir, y se les va a revertir porque la realidad está allí. El mundo entero hoy sabe que Nicolás Maduro es un prisionero de guerra, sabe que el imperialismo violó todas las normas de convivencia internacional".

Remarcó la frase de que "la revolución bolivariana es la única garantía de paz" para Venezuela, pero reconoció que "las últimas 27 semanas han sido de un asedio permanente" para Venezuela, aunque "el alcance quizá no fue medido" por Maduro, que resultó herido en una pierna, o su esposa, herida en la cabeza y el cuerpo durante la captura, según dijo.

"Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos", dijo Cabello, exponiendo la primera cifra oficial de bajas registradas durante el ataque estadounidense.

A esos "mártires y héroes caídos" Cabello dedicó su programa. De allí que en esta ocasión fueran omitidos los acostumbrados chistes y burlas contra la oposición, aunque con la salvedad de mencionar que los antichavistas fueron engañados y que aquella famosa frase de "usted está fuera de ranking" que el fallecido presidente Hugo Chávez dijo una vez en el Parlamento a la líder opositora María Corina Machado, ahora fue revivida por Estados Unidos, que no la consideró en sus planes.

"Ninguno de ellos ni de ellas (opositores) tiene la capacidad para liderar y mantener a este pueblo en paz, es con la revolución bolivariana que se puede garantizar la paz", insistió.

La tarea fundamental

El poder de Cabello sobre las fuerzas policiales de Venezuela se hizo oficial el 27 de agosto de 2024, cuando en medio de las protestas poselectorales Maduro lo nombró ministro de Justicia, pero antes de eso ya controlaba fuerzas de seguridad, grupos de choque y de paramilitares armados.

Investido con esa autoridad, Cabello ratificó su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y procuró así disipar dudas sobre diferencias dentro del séquito chavista de Maduro y pararse frente a la amenaza de Estados Unidos que, según dijeron dos fuentes a la agencia Reuters, lo ponen como prioridad en su lista de objetivos, a menos de que colabore con la encargada provisional del Gobierno venezolano.

"Estamos acompañando de manera absoluta y total a la compañera Delcy", dijo y celebró su valentía.

En una hora y media de programa, el ministro mostró videos de civiles afectados por los bombardeos que lamentaban ser el "daño colateral" de la acción militar de Estados Unidos, además de enfatizar que en Venezuela "nada estaba en alguna circunstancia que obligara a un ataque militar".

También rememoró algunos discursos de Chávez, quien llegó a decir en varias ocasiones que Estados Unidos pretendía acusarlo de "narcotraficante" para justificar su derrocamiento o una incursión militar y, en ese contexto, Cabello dejó claro que "la tarea fundamental" es que Maduro y Cilia vuelvan a Venezuela.

Para él no se trata de una tarea imposible, pues subrayó que los acompaña "la verdad". Citó como un ejemplo de ello que el Departamento de Justicia estadounidense rebajara la figura de grupo terrorista al Cártel de los Soles, para denominarlo ahora como un "sistema de clientelismo" y eliminara a Maduro como líder de esa presunta organización narcotraficante.

"Aquellos que sacaron resoluciones condenando al Cártel de los Soles, ahora qué van a hacer con su resolución si EEUU dijo que no existía el Cártel de los Soles. Qué pena, mucha pena y vergüenza debería darles", se preguntó.

El ministro le habló a todos los venezolanos, les pidió repudiar los actos que vayan en detrimento de su país, y aseguró que ninguna acción impedirá que sigan el camino de la llamada revolución bolivariana que tiene 26 años gobernando Venezuela.

"Nuestra tarea fundamental es traer a Cilia y a Nicolás, y lo vamos a lograr más temprano que tarde. Han convertido a Cilia y a Nicolás en unos héroes, no solo nacionales, sino para el mundo, por su valentía, por su fortaleza, por su humildad, pero sobre todo por su dignidad y firmeza", cerró el militar antes de despedirse y recordar a los venezolanos que las acciones ocurridas no sólo perjudican al chavismo.