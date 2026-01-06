Cabello se jacta de controlar las calles de Caracas con su Policía: "¡Leales siempre, traidores nunca. Dudar es traición!"

Las claves nuevo Generado con IA Diosdado Cabello realizó recorridos nocturnos por Caracas, acompañado de fuerzas policiales armadas, mostrando control de la ciudad y difundiendo imágenes en redes sociales. El operativo policial se justificó como un mecanismo para garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana, aunque en redes sociales muchos lo interpretaron como una demostración de poder político y militar. El movimiento Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, exigió la liberación de presos políticos, denunciando detenciones injustas y la represión del gobierno chavista. Grupos paramilitares han intensificado su presencia en barrios populares de Caracas, imponiendo controles informales, horarios de cierre y siendo acusados de intimidación y robos por los vecinos.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, encabezó la noche del lunes un recorrido por distintas zonas de Caracas, acompañado por fuerzas policiales fuertemente armadas.

Las imágenes, difundidas a través de su cuenta de Instagram, y la del Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz, muestran al alto funcionario posando con uniformados que portaban armas automáticas y coreaban el lema: "¡Leales siempre, traidores nunca! ¡Dudar es traición!".

Cabello encabeza el recorrido en un contexto de máxima tensión política, marcado por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En varios de los videos publicados, se observa al también dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) supervisando a los cuerpos de seguridad en sectores como Caricuao y la Plaza O’Leary,

Allí, según el propio Cabello, reina un "clima de tranquilidad" gracias a la "presencia activa" de la Policía Nacional Bolivariana y otras fuerzas de orden público.

Las fotografías divulgadas muestran a los cuerpos de seguridad en actitud vigilante, con vehículos tácticos estacionados en calles de la capital y uniformados patrullando zonas residenciales.

De acuerdo con los reportes oficiales, Cabello intercambió saludos con los funcionarios y recibió informes directos sobre la situación en los distintos puntos bajo supervisión.

En los mensajes difundidos por el Ministerio, se subrayó que el dispositivo "de los cuerpos de seguridad garantiza la calma y la confianza del pueblo venezolano", mientras las publicaciones cerraban con consignas habituales del chavismo como "¡Nosotros venceremos!".

Desde las cuentas oficiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, se aseguró que el operativo forma parte del "compromiso del Gobierno Bolivariano con la defensa integral de la patria", frente a los supuestos "ataques imperiales" que, según el discurso oficial, buscan desestabilizar el país. En sus publicaciones, Cabello insistió en que el despliegue tiene como propósito "proteger al pueblo y garantizar su seguridad".

Las imágenes, sin embargo, han generado críticas en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron el gesto como una demostración de control político y militar más que de seguridad ciudadana.

En clave 'influencer'

La frase que acompañó las publicaciones, "Leales siempre, traidores nunca", es uno de los lemas más repetidos por el chavismo desde los tiempos de Hugo Chávez, señal de fidelidad absoluta al proyecto bolivariano.

En otro de los vídeos del recorrido, Cabello se dirige directamente a la cámara y hace comentarios aparentemente casuales sobre una "lavandería Miss Mundo", de la que afirma tener "un recuerdo hermoso, amoroso", como si estuviera paseando por un lugar cargado de memorias personales.

Ese tono cercano, casi anecdótico, recuerda en términosal formato de los streamers de 'IRL' (siglas de' in real life' o en la vida real en castellano), creadores de contenido que emiten en directo mientras caminan por la calle, comentan lo que ven y hablan con la audiencia como si fueran acompañantes del paseo.

En el caso de Cabello, esa estética puede leerse con varias posibles intenciones: humanizar su figura en medio de un despliegue altamente militarizado, proyectarse como un dirigente que "conoce el barrio" y se mueve con naturalidad en la calle, y reforzar la idea de que la presencia policial forma parte de una vida cotidiana normalizada. A la vez, convierte un operativo de fuerza en un espectáculo político pensado para las redes.

Liberar a los presos políticos

En medio de esta presencia policial y la tensión en las calles de Caracas el movimiento Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, difundió un comunicado en X (anteriormente Twitter) exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares.

El texto denuncia que estas detenciones son injustas y de carácter abiertamente político.

​Machado amplificó el mensaje al republicarlo en su propia cuenta de la red social, reforzando la presión interna e internacional sobre quienes, según la oposición, mantienen a estos presos como rehenes del conflicto político venezolano.

Con ello intenta conectar el despliegue de fuerzas leales a Cabello con un cuadro más amplio de represión y persecución.

Paramilitares vigilando

Tras la captura de Maduro , la reconfiguración del control territorial en Caracas ha ido acompañada de estos grupos paramilitares han asumido un papel central en el control de Caracas. Sus acciones están especialmente en barriadas populares como Petare y Catia, donde su despliegue se ha intensificado de forma visible y agresiva.

Vecinos describen a hombres vestidos de negro, armados con pistolas, escopetas y fusiles, apostados en esquinas, recorriendo calles en moto y levantando controles informales sobre residentes y comercios, hasta el punto de imponer horarios de cierre y restringir la circulación nocturna.

Además de intimidar, testigos denuncian robos en locales y casas durante la madrugada, lo que alimenta la sensación de miedo y refuerza la percepción de que estos colectivos buscan “tomar el control de todo” en un contexto en el que la vigilancia militar y policial tradicional es llamativamente menor en las calles de la capital.