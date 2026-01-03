Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta la transición... Si hace falta lanzaremos una segunda ola de ataques"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se logre una transición segura y ordenada. Trump ha advertido que, si es necesario, lanzarán una segunda ola de ataques contra dirigentes chavistas. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido detenidos por fuerzas especiales y el mandatario está bajo custodia en el buque USS Iwo Jima. Maduro será trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición. "Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura y ordenada".

Y, a renglón seguido, ha avisado: "Si hace falta lanzaremos una segunda ola de ataques". Porque lo que le ha ocurrido a Nicolás Maduro, "le puede ocurrir" a otros dirigentes chavistas.

En una comparecencia desde Mar-a-Lago, junto con el secretario de Estado, el de Guerra y el director de la CIA, Trump ha dicho que tras la captura de Maduro, EEUU quiere "la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela.

"Eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país".

"No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela".



"Hemos tenido décadas de eso y no vamos a dejar que vuelva a pasar", ha indicado Trump, quien ha asegurado que Washington ahora controla el país y "estamos allí ahora" y "vamos a seguir hasta que una transición apropiada tenga lugar.

"Nos quedaremos hasta el momento que haya una transición aprobada y vamos a manejar el país", ha dicho.



Maduro y su esposa Cilia Flores han sido detenidos en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales y ahora el mandatario venezolano está bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima.

Maduro está siendo trasladado a Nueva York para hacer frente a una imputación por narcoterrorismo.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Donald Trump.

