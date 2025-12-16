El Ejército de EEUU ataca otras tres supuestas narcolanchas en el Pacífico y mata a al menos ocho personas

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército de EEUU realizó tres ataques a embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, matando al menos a ocho personas. La operación forma parte de la campaña 'Lanza del Sur', cuyo objetivo es interrumpir el tráfico de drogas y neutralizar amenazas terroristas en rutas marítimas. Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha hundido más de veinte narcolanchas, con un saldo de al menos 95 muertos, generando controversia por el uso de la fuerza contra civiles desarmados. Estos ataques se producen en medio de la presión del presidente Donald Trump para intervenir militarmente contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y aumentar la presión sobre Colombia.

Estados Unidos realizó este lunes tres nuevos ataques contra tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de las costas de Colombia, matando a ocho personas, según anunció el Comando Sur en un mensaje publicado en X. Los bombardeos suponen un nuevo episodio de la operación Lanza del Sur.

La publicación hecha en redes sociales por el Ejército Estadounidense se acompaña de un vídeo en el que se recoge el momento exacto del impacto de los proyectiles contra las supuestas narcolanchas. La operación, según el Comando Sur, fue autorizada por el secretario de Guerra Pete Hegseth contra "organizaciones terroristas".

La inteligencia militar justificó el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, diciendo que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

El Ejército informó que los ocho muertos eran todos hombres, tres de ellos en dos de las embarcaciones y dos en la embarcación restante. Los tres ataques elevaron a 25 el número de ataques a narcolanchas.

Según la oficina de la Fuerza de Tarea, esta operación forma parte de la operación Lanza del Sur, cuyo objetivo estratégico es interrumpir el flujo de drogas y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

Desde el inicio de la campaña, el pasado mes de septiembre, el Ejército estadounidense ha hundido más de una veintena de embarcaciones en las aguas tanto del Pacífico como del Caribe, matando a al menos 95 personas. Los bombardeos han generado indignación entre expertos y miembros del Congreso, que defienden que atacar a civiles desarmados rompe las reglas de la guerra.

El nuevo ataque se da bajo un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operaciones militares en tierra en Venezuela para acabar con el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro, calificado como "organización narcoterrorista".

La semana pasada, Trump aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era el "siguiente", en referencia a la estrategia de presión que realiza contra el venezolano Nicolás Maduro.