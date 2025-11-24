El Supremo de Brasil apoya mantener a Bolsonaro en prisión preventiva tras intentar quitarse la tobillera electrónica

Fotografía que muestra al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (d) detrás de una puerta de vidrio este domingo, en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasili. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido por unanimidad mantener al expresidente Jair Bolsonaro en detención preventiva tras intentar quitarse la tobillera electrónica. Bolsonaro fue arrestado después de que intentara retirar el dispositivo de seguimiento con un soldador, alegando paranoia y alucinaciones provocadas por medicamentos. El exmandatario cumplía arresto domiciliario mientras espera el destino de su condena de 27 años por su implicación en el intento de golpe de Estado de 2022. El juez Alexandre de Moraes justificó el arresto por el "continuo desacato" de Bolsonaro a las medidas cautelares impuestas, como el uso obligatorio de la tobillera electrónica.

El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes por unanimidad mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo detención preventiva, tras ser trasladado este fin de semana a la sede de la Policía Federal, en Brasilia, debido al riesgo de fuga, después de que intentara quitarse la tobillera electrónica.

El exmandatario, de 70 años, fue arrestado el sábado después de que fuera acusado de usar un soldador para quitarse el dispositivo de seguimiento horas antes de una manifestación convocada frente a su vivienda por uno de sus hijos.

El líder ultraderechista explicó el domingo, en una audiencia de control de detención, que, debido a la ingesta de ciertos medicamentos, entró en un estado de "paranoia" y "alucinaciones" que lo llevó a quemar con un soldador su tobillera porque creía que había un sistema de escucha.

Con la decisióne este lunes del Supremo se pone fin a los más de 100 días de arresto domiciliario en los que se encontraba Bosonaro, a la espera de conocer dónde pasaría su condena de 27 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado de 2022, como medida cautelar por una causa relacionada con las maniobras que habría puesto en marcha junto a su hijo Eduardo para entorpecer este caso.

Además del arresto domiciliario el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, le prohibió usar redes sociales, recibir visitas sin autorización, y le impuso llevar una tobillera electrónica que el mismo Bolsonaro reconoció que intentó quitarse este fin de semana.

De Moraes ha argumentado este lunes para avalar el arresto el "continuo desacato" de Bolsonaro a estas medidas cautelares. Así, ha destacado que "violó voluntaria y conscientemente el equipo de seguimiento electrónico".

