El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por "incapacidad moral" para ejercer el cargo

El Congreso de Perú votó este viernes a favor de destituir a la presidenta Dina Boluarte, una de las líderes más impopulares del mundo, en una sesión nocturna convocada horas después de que varios partidos políticos de todo el espectro político pidieran su destitución a través de cuatro mociones de censura y recabasen los apoyos necesarios para sacar adelante la iniciativa.

Los legisladores votaron a favor de debatir su destitución por "permanente incapacidad moral" para ejercer el cargo y la citaron a comparecer ante el Congreso una hora después. Sin embargo, Boluarte no apareció y los legisladores contaban con los votos suficientes para proceder con un proceso de destitución acelerado.

La salida de la presidenta peruana, seis meses antes de que se celebren elecciones generales, se enmarca en un contexto de grave crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país, así como en la falta de medidas eficaces para hacer frente al crimen organizado. La erosión de su imagen y su mandato fue tal que partidos que la apoyaban hasta ahora, como Fuerza Popular y Renovación Popular, votaron a favor de su cese.

Según recoge la agencia Efe, el Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

En abril del año pasado, el Congreso peruano había rechazado dos mociones de censura contra Boluarte a raíz del escándalo de los relojes de lujo Rolex, un caso en el que varios reportajes periodísticos acusaron a la mandataria de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de bienes.

