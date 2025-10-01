El momento en el que Trump humilla a Netanyahu: la Casa Blanca distribuye fotografías del israelí pidiendo perdón a Catar

El momento en el que Trump humilla a Netanyahu: la Casa Blanca distribuye una foto del israelí pidiendo perdón a Catar White House

El primer ministro israelí se disculpó a instancias del presidente de EEUU por haber bombardeado a miembros de Hamás que se encontraban en Doha.

En blanco y negro, Donald Trump y Benjamin Netanyahu aparecen en el Despacho Oval. El primero sostiene sobre sus rodillas la base del teléfono, mientras que el segundo, con el auricular en la oreja, lee un papel.

Digna de la gran pantalla, la imagen forma parte de la serie exclusiva publicada por la Casa Blanca sobre la reunión que el pasado lunes mantuvieron el presidente estadounidense y el primer ministro israelí y que finalizó con el anuncio de un plan de 20 puntos para la paz en Gaza.

En seis de ellas, se ilustra la llamada telefónica en la que Netanyahu, a instancias de Trump, pedía disculpas al primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, por el bombardeo del pasado 9 de septiembre contra representantes de la milicia palestina Hamás en Doha, la capital catarí.

Imágenes de la conversación difundidas por la Casa Blanca. White House

En algunas de las más de 70 fotografías distribuidas se puede ver cómo varios miembros de la Administración Trump, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, observan con atención la conversación.

Al parecer, según varios medios de comunicación estadounidenses, era una de las condiciones impuestas por Trump en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza. El gesto de Netanyahu, cada vez más aislado en el contexto internacional, provocó una fuerte indignación entre las facciones más radicales de su Gobierno. Ministros como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o el de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificaron de "vergüenza" y "humillación" la escena.

Unas críticas que parecen no haber impedido que Trump comparta fotografías de su "amigo Bibi" en plenas disculpas. Las instantáneas llegan además en un momento delicado. El lunes, pocas horas después de que ambos anunciaran el acuerdo de un plan de paz para Gaza, el mandatario israelí se desmarcó de algunos de los puntos pactados.

En redes sociales, sentenció que no toleraría nunca la creación de un Estado palestino, aunque la propuesta abre la puerta a "la autodeterminación y la condición de Estado de Palestina". "Rotundamente no, ni siquiera está escrito en el acuerdo", dijo.