La familia Trump amasa más de 1.400 millones de euros en medio año aprovechando el poder de la Casa Blanca

Donald Trump prometió en 2017 que no aprovecharía la Presidencia para enriquecerse. Ocho años después, la realidad es muy distinta: su regreso al Despacho Oval y sus dos mandatos han multiplicado sus negocios.

Se suman acuerdos millonarios en el Golfo Pérsico, licencias inmobiliarias en Vietnam, negocios de criptomonedas, merchandising, demandas por difamación convertidas en ingresos y hasta un avión de lujo regalado por el emir de Catar.

Una investigación de The New Yorker cifra las ganancias atribuibles directamente a su paso por la Casa Blanca en más de 1.400 millones de dólares.

Oriente Medio

En su primera etapa presidencial, Trump anunció que sus hijos Donald Jr y Eric se encargarían de la gestión diaria de la Trump Organization.

Se comprometió a no cerrar nuevos acuerdos internacionales, pero la promesa duró poco: su segundo mandato ha visto una avalancha de operaciones con socios extranjeros, especialmente en Oriente Medio.

Cinco macroproyectos con promotores saudíes, cataríes y emiratíes han consolidado la marca Trump en la región.

Criptomonedas

El caso más rentable es el de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por sus hijos y asociada a millonarios como el chino Justin Sun.

Tras su victoria en 2024, el negocio atrajo inversiones por cientos de millones, en parte gracias a decisiones políticas que relajaron las regulaciones sobre el sector. Solo este proyecto habría reportado a la familia unos 412 millones de dólares.

Mar-a-Lago y merchandising

También destacan ingresos más “tradicionales” pero igualmente polémicos: el club privado Mar-a-Lago, en Florida, ha multiplicado su facturación anual hasta 50 millones desde 2016, generando un beneficio extra estimado de 125 millones.

Las ventas de gorras, camisetas y hasta Biblias con su nombre suman otros 27 millones.

Y mediante la conversión de sus fondos de campaña en comités de acción política (PACs), Trump ha canalizado más de 100 millones para pagar su defensa legal en causas por fraude, agresión sexual o intento de revertir las elecciones de 2020.

Proyectos internacionales

El exmandatario también ha cobrado por licencias y gestión de campos de golf y hoteles en Dubái, Mascate, Riad, Doha y Vietnam.

En este último país, el régimen comunista ha acelerado un complejo hotelero y de golf de 1.500 millones, considerado el mayor proyecto con la marca Trump en el mundo.

A ello se suma un Boeing 747-8 valorado en 150 millones que el emir de Catar prometió ceder a su futura biblioteca presidencial.

Ingresos por demandas

Incluso demandas aparentemente inviables contra medios como ABC, Meta o X han terminado en acuerdos extrajudiciales millonarios a favor de su fundación, que controla con familiares y abogados afines.

Los expertos en ética advierten de que esa estructura puede financiar directamente su estilo de vida una vez deje la Presidencia.

Unicornio político

El auge de Trump en los negocios contrasta con su situación financiera previa a 2016, marcada por deudas y pérdidas recurrentes.

Según el periodista David D. Kirkpatrick, “cuando se trata de usar el cargo público para amasar ganancias personales, Trump es un unicornio: no hay nadie comparable”.

Pese a ello, gran parte de la opinión pública parece haber normalizado lo que en otros tiempos habría desatado un escándalo.