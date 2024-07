La policía colombiana evita un ataque con explosivos contra un excombatiente de las FARC

Las autoridades colombianas tuvieron que llevar a cabo la detonación controlada de una maleta cargada de explosivos y dirigida contra un excombatiente de la guerrilla de las FARC en Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que una maleta cargada con un granada y otro explosivo fue arrojada debajo de la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se movilizaba Gabriel Ángel, desmovilizado de las FARC y miembro del partido Comunes, surgido del desarme de la guerrilla.



"La Policía alertó (que iba a detonar de forma controlada los explosivos) a la comunidad vecina y algunas viviendas habían sido desalojadas por precaución. Estamos valorando los daños, hasta el momento se calculan entre 12 y 16 casas afectadas en sus ventanales", expresó Galán en la red social X.



La zona está acordonada y sin luz, y las autoridades siguen allí revisando que no haya más explosivos. El alcalde pidió al comandante de la Policía de Bogotá, general José Gualdrón, realizar "a la mayor celeridad las investigaciones que permitan dar con los responsables".



Ángel, por su parte, publicó en sus redes sociales un foto del artefacto, que tiene forma cuadrada y estaba en una mochila vieja, y relató lo que vivió: "Esta tarde, cuando transitaba por la calle 39 hacia el occidente, en Teusaquillo, un sujeto arrojó bajo la blindada de la UNP en que me movía un bolso con un artefacto explosivo, que por fortuna no estalló".



El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, señaló: "Denuncio ante la opinión pública un nuevo atentado contra la vida de un firmante de paz. Llamo a las autoridades, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a redoblar esfuerzos por la seguridad y la integridad de los firmantes de paz".



El lugar donde fue hallado el maletín es cercano al Concejo de Bogotá, un sector residencial rodeado de restaurantes, comercios y bares.