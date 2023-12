Orbán, Bukele, Abascal... La investidura de Milei reunirá a la ultraderecha mundial en Buenos Aires

- "Milei, ¿usted cree en la democracia?"

- "Digamos... yo creo que la democracia tiene muchísimos errores".

- "Milei, ¿cree o no en la democracia?"

- "Yo te hago la siguiente pregunta: ¿conoces el teorema de la imposibilidad de Arrow?"

- "Milei, es fácil la pregunta. Responda: ¿sí o no?

- "Si conocieras el teorema de la imposibilidad de Arrow... digamos... o sea... tendrías algunas consideraciones".

Ese diálogo entre Javier Milei y una periodista ocurrió en una entrevista televisiva durante la campaña electoral. El entrevistado, de extrema derecha en política y ultraneoliberal en economía, tres veces rehusó contestar si cree en la democracia. Se excusó citando al economista Kenneth Arrow y su cuestionamiento a las elecciones colectivas en una sociedad.

Las ideas ultras del nuevo presidente de Argentina concitan atención en el mundo, especialmente entre la ultraderecha. Elon Musk, magnate dueño de Tesla y X (antiguo Twitter), posteó el martes un video de Milei diciendo: "No hay nada más injusto que la justicia social" porque "el aparato represivo del Estado le saca (dinero) al exitoso para distribuirlo antojadizamente a quien quiere el que está en la poltrona".

"¡We need to talk, Elon! (tenemos que hablar, Elon)", le respondió enseguida Milei, quien al comentar su triunfo se jactó de que "es la primera vez en la Historia que (en una elección presidencial) gana alguien diciendo que va a hacer un ajuste" socioeconómico.

Milei construyó una meteórica carrera política en sólo dos años. De tertuliano en televisión y comediante, saltó a diputado en 2021. En las presidenciales hizo campaña con una motosierra y venció con casi 56 por ciento de votos dando una paliza de manual al peronismo. Ha sido el segundo presidente más votado en la historia de Argentina, detrás del fallecido líder popular Juan Domingo Perón.

Creyente en la fe anticomunista y antisocialista, el mandatario electo prometió: "No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí". También atacó al Papa Francisco porque, dijo, "tiene afinidad por los comunistas asesinos".

Frente a esas ideas, la flor y nata de la ultraderecha global se rinde ante Milei y sus extravagancias. Por ello, varios políticos ultras de América y Europa viajarán a Buenos Aires para concurrir a la ceremonia de asunción de la Presidencia. Será el próximo domingo 10 en el parlamento, ante diputados y senadores, jueces de la Corte Suprema, e invitados.

Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos, previsiblemente asistirá al acto, aunque no está confirmado. La noche de las presidenciales llamó a Milei para felicitarlo y le prometió que visitará Buenos Aires. Por su parte, la Casa Blanca informó que enviará a Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía de la Casa Blanca, más otros altos cargos.

Por España el primero en apuntarse ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal. "Felicidades, querido Javier Milei, por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas. Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!", fue el mensaje de Abascal luego del triunfo del argentino.

El Rey Felipe VI encabezará la delegación oficial de España, previsiblemente integrada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aunque hasta última hora no estaba confirmado por la Embajada de España en Argentina. La cartera diplomática emitió la semana pasada un escueto comunicado deseando "éxito a Argentina en esta nueva etapa".

El ex presidente de Brasil y ex militar, Jair Bolsonaro, ha sido invitado y concurrirá con una delegación de 60 familiares, gobernadores y alcaldes. "Representas mucho para nosotros los demócratas que amamos la libertad. Puedes estar seguro de que todo lo que pueda hacer por ti, estaré a tu disposición", saludó el ex mandatario a Milei apenas triunfó en los comicios.

Ambos mandatarios se reunieron ya este viernes en el Hotel Libertador en un clima festivo. El expresidente brasileño declaró posteriormente en una entrevista a Radio mitre: "Quiero abrazar a Milei y pedir a Dios que un pueblo como Argentina, un país muy importante, que son buenos vecinos, pueda ser grande siempre respetando las características y la soberanía del país".

En cambio, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el convite del gobierno entrante en Argentina y no concurrirá a la asunción. En la campaña electoral Milei había dicho que si llegaba a la Casa Rosada no tendría diálogo con Lula porque es "comunista" y "corrupto". También había asegurado que rompería relaciones con Brasil.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el primer ministro de Hungria, Viktor Orbán, presenciarán la ceremonia. Lo mismo hará José Antonio Kast, líder del ultraderechista partido Republicano de Chile. Entre los presidentes de países de Latinoamérica vendrán Nayib Bukele (El Salvador), Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay) o Daniel Noboa (Ecuador).

Además, estarán presentes David Rutley, vicecanciller del Reino Unido; Wu Weihua, vicepresidente de la asamblea del pueblo china; Vahang Khachaturyan, presidente de Armenia; Eli Cohen, canciller de Israel; Kisun Bang, ministro de coordinación de Corea del Sur o Renato Florentino Pineda, vicepresidente de Honduras.

Por su parte, Venezuela y Nicaragua no enviarán a ningún representante. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tildó la semana pasada de "neonazi" a Milei. Y el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, retiró días atrás a su embajador en Argentina, Carlos Midence.

Milei jurará el cargo de Presidente ante la Asamblea Legislativa y a continuación recibirá los atributos de mando del presidente saliente, Alberto Fernández. Luego saldrá a la calle y dará un discurso a la gente desde las escalinatas del Congreso, igual que en los Estados Unidos, donde el nuevo mandatario jura y habla a la sociedad desde las escalinatas del Capitolio.

En un mensaje publicado en X, el propio presidente electo posteó el martes un mensaje convocando a los argentinos a que asistan a las afueras del parlamento para alentarlo: "Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Trae tu bandera argentina. ¡Viva la libertad, carajo!".

