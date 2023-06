Empresarios denuncian a Dina Boluarte por ofrecer ministerios en Perú por 12.000€ para su campaña

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está inmersa en una nueva polémica. Este fin de semana, los medios nacionales han desvelado una serie de vínculos que han dado fuerza a una sospecha: la presidenta habría comprado el apoyo de empresarios para financiar la campaña electoral de su partido Perú Libre en la segunda vuelta de las generales de 2021. Las elecciones, que enfrentaron a su entonces compañero Pedro Castillo contra la derechista Keiko Fujimori, dieron una ligera victoria al partido de Boluarte, que se postulaba como vicepresidenta.

Boluarte, que nunca declaró el dinero conseguido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, habría embaucado a pequeños empresarios de Lima a destinar fondos a la candidatura a cambio de carteras ministeriales. Así lo contaron el hotelero Atilio Vernazza y el dueño de una cadena de academias Carlos Bustíos al programa "Panorama" de Panamericana TV la noche del domingo.

Vernazza, propietario del modesto hotel GS en el distrito limeño de Los Olivos, recibió la petición de la propia Boluarte de alojar en sus instalaciones durante 20 días a 80 simpatizantes que venían de las provincias del país. A cambio, recibiría el ministerio de Administración Pública. El favor habría costado 12.075 euros (48.000 soles peruanos) si el hospedaje se hubiera registrado como un gasto de campaña.

"Yo dije: «Bienvenido, ¿no?». Si hay que aportar nuestros conocimientos con la experiencia que nosotros tenemos...", cuenta Vernazza. Así, el propietario del GS empezó a acatar las órdenes de Boluarte y su coordinadora, Cristina Latorre, a la espera de ser recompensado con una cartera si Perú Libre ganaba las elecciones: "Ella [Boluarte] nos pedía lo que teníamos que hacer y nosotros le reportábamos a la señora Cristina Latorre", declara. Pero todas las promesas quedaron en agua de borrajas. "Te quedas decepcionado, pensabas que eran personas profesionales", confiesa Vernazza.

Si Vernazza iba a ser el ministro de Administración Pública, el de Educación habría sido Carlos Bustíos. Propietario de una cadena de academias y centros de estudios, Boluarte se interesó desde un primer momento en los locales de Bustíos para albergar allí sus reuniones de campaña clandestinas. La ahora presidenta también le pidió al vecino de Lima 50.000 soles en efectivo (12.579 euros), y hasta le ordenó organizar y costear su fiesta de cumpleaños: "Me dijo que gastara", le dijo, excusándose en que ella no tenía dinero.

Las esperanzas de Bustíos eran las mismas que las de Vernazza: "Me ofrecieron el Ministerio de Educación a pesar de que no estaba preparado porque no sabía qué cosa iba a hacer un ministro", dice a los reporteros de Panamericana TV. Para compensar la falta de experiencia de Bustíos, le ofrecieron asesores externos. "Cuando le entrego el dinero, me dice que a partir de esa fecha yo iba a estar con ella para todos lados", relata el empresario.

Uno de los espacios de los que disponía Bustíos fue escenario de otra gran negociación ilícita entre Dina Boluarte y otro empresario peruano: el pesquero Edu Beltrán, alias Eduvigis. Boluarte y Beltrán se habrían reunido en dos ocasiones. El primer encuentro, el 19 de mayo de 2021, habría tenido lugar en el conocido como 'local de Wilson', un espacio en la avenida Garcilaso de la Vega propiedad de Bustíos donde la presidenta y su asesora Marcela Saldarriaga habrían pedido 150.000 soles (37.747 euros) a Beltrán. Boluarte niega estas reuniones, y Saldarriaga, pese a reconocerlas, no admite que se pidiera dinero al empresario pesquero.

Sin embargo, estas informaciones han sido corroboradas por Carlos Galarza, que se entrevistó este domingo con el programa "Cuarto Poder" de América Televisión, y ha mostrado audios entre Beltrán y él que parecen confirmar los hechos. "Yo coordino la reunión. Es cierto que se conocen y que se reunieron. No entiendo por qué la doctora Boluarte lo niega. Beltrán es una persona que yo conocí en el mercado de productores, en 2020. Es un empresario peruano, persona honesta, trabajadora, emprendedora y es la persona que yo invito a conocer a Boluarte y Marcela [Saldarriaga]", declara.

Galarza habla de un segundo encuentro entre Boluarte y Edu Beltrán el 28 de mayo de 2021, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones que convirtieron en presidente a Pedro Castilla. En ella, "la [hoy] presidenta salió en pijama" a recibir a su socio de negociaciones. Pero Saldarriaga ni siquiera reconoce el papel de intermediario del joven en el acercamiento entre el partido de Boluarte y Beltrán: "Venía como parte del colectivo de jóvenes", sentencia tajante ante las cámaras de América Televisión.

Boluarte ya se pronunció ante los rumores de financiación irregular el pasado mes de marzo: "No tenía, como dicen, financistas. Si en algún momento viajamos a dos regiones, al norte y al sur, fue por invitación expresa. Dina no tenía ni para los pasajes. Así es que la persona que está soltando los audios, ella más que nadie, sabe perfectamente que nunca recibimos un solo sol. Al pueblo peruano le digo: podrán salir seguramente más audios, porque esta persona vino y me dijo por encargo del señor [Pedro] Castillo: «Vengo a ponerme a tu disposición»", concluye.

