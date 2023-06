'Subway shirts': la moda autoimpuesta de mujeres de NY y París para evitar el acoso en el metro

"Hacía 32 grados, llevaba una falda corta y un sujetador bralette. Tres hombres me miraron fijamente y me siguieron mientras caminaba por la estación". Este mensaje de una usuaria de TikTok acompaña un vídeo publicado por CNews en el que se muestra a una joven poniéndose una camisa blanca encima de su top. "Desde entonces, siempre llevo puesta una subway shirt ('camisa para el metro') cada vez que voy en el tren", continúa el texto.

Según explica la tiktoker Grace (@ideal.grace), esa técnica consiste en ponerse una sobrecamisa o chaqueta de gran tamaño encima de un atuendo más revelador para que "los desconocidos no te molesten en el tren". A medida que empieza el calor, esta nueva moda ha cogido un enorme impulso en redes sociales.

El pasado viernes, el hashtag #subwayshirts ya había acumulado más de 8,9 millones de visitas. La mayoría de cuentas que lo utilizaban pertenecían a chicas jóvenes que cogen el metro de Nueva York. En este espacio virtual, la mujeres encuentran dónde compartir sus historias y dar su testimonio sobre el acoso callejero.

Varios usuarios de TikTok, incluyendo a Kitty (@KittyLever), quien cuenta con más de 73,7 mil seguidores en la aplicación, se han sumado a esta tendencia y han aprovechado su plataforma para generar conciencia sobre la cosificación de las mujeres.

Recientemente, Kitty compartió un vídeo en el metro de Nueva York llevando una camiseta blanca holgada encima de su ropa de fiesta. La influencer recuerda a sus seguidoras que "oficialmente es la temporada de usar una camisa modesta en la estación de metro" y añade: "manténganse seguras, gatitas".

[Garzón pide a TikTok, META y YouTube proteger a los jóvenes de la adicción de sus vídeos infinitos]

El video recibió 2,8 millones de visitas y generó cientos de comentarios de mujeres que lamentaban la necesidad de usar una 'camiseta para el metro' como medida de protección. Una de las usuarias, Delaney, expresó su frustración al presenciar cómo una chica se vio obligada a ponerse su propia subway shirt en un vagón del metro de Nueva York: "Vi a una chica con el atuendo MÁS LINDO hoy en el metro y luego se puso una camiseta porque los hombres no dejaban de mirarla. Yo estaba lista para pelear".

Aunque se dice que se originó en Nueva York, el trend ha ganado popularidad en otros países también, particularmente el Reino Unido y Francia.

Sophie Milner (@itssophiemilner), una influencer de Londres que compartió un vídeo en TikTok usando subway shirts con varios atuendos, comenta: "No me había dado cuenta de que todas las demás también hacen esto. Es un gran problema en Londres… la gente me hacía sentir incómoda con silbidos o miradas". La prensa francesa se ha hecho eco de un fenómeno parecido en París, donde hay chicas que se colocan camisetas blancas sobre sus atuendos antes de subirse al tren.

Pese a la popularidad de esta práctica en todo el mundo, estos vídeos también han generado reacciones negativas. Esta nueva práctica ha abierto un debate sobre la cultura de la violación.

[Más de 46.000 mujeres viven con protección policial por violencia de género: 31 en riesgo total]

Según Anna Iovine, reportera cultural de Mashable, "la idea de que usar una camisa voluminosa detendrá el acoso perpetúa mitos: que la ropa causa acoso o asalto sexual, y que las víctimas son responsables de lo que les sucede". Otros dicen que las subway shirts no ofrecen ningún tipo de protección. Por ejemplo, un jovena denunció que redes sociales su poca efectividad: "Podríamos aparecer en un saco de papas hasta los tobillos y aún recibir piropos y cosas peores."

Las defensoras de la tendencia niegan vehementemente esta afirmación. Reconocen que la subway shirt no es una solución infalible, pero dicen que al menos les brinda sensación de seguridad y protección. También ponen de manifiesto el acoso cotidiano que las mujeres enfrentan y lo exhaustivas que son las medidas que toman para evitar el acoso machista.

Como lamentó la usuaria de TikTok Autumn Clark (@nikkieginger), "es tan agotador estar siempre en guardia por el simple hecho de existir en un cuerpo femenino…".

Sigue los temas que te interesan