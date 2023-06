"Un duende de la selva tiene a los niños" desaparecidos: 'Stranger Things' en Colombia

Cuatro niños de entre uno y once años llevan un mes perdidos en la selva amazónica de Colombia. La menor de las cuatro criaturas, Cristin, cumplió su primer año en mayo. Mientras, autoridades de toda índole del país siguen escaneando el Parque del Chiribiquete, una zona virgen e inexplorada que se extiende entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Un familiar asevera que un 'duende' de la selva está impidiendo encontrar a los desaparecidos.

Los pequeños viajaban el pasado 1 de mayo en avioneta entre Araracuara, una población en la Amazonia al sur del país, y la ciudad central de San José del Guaviare. La aeronave, una Cessna 206, emitió una alerta de socorro por un fallo en el motor y cayó a plomo en una zona selvática del municipio de Solano, a medio camino. Fallecieron los tres adultos a bordo, entre ellos el piloto y la madre de los cuatro niños —de 11 meses uno, y el resto de 4, 9 y 13 años—.

La misión de encontrar a las criaturas se ha convertido en la "mayor prioridad" de Colombia después de que el presidente Gustavo Petro se aventurase a dar a los niños por "encontrados y vivos" en un tuit cuando no había ni rastro de ellos. En la llamada 'Operación Esperanza' se han unido 73 guardias indígenas y los familiares de los menores, quienes junto con las Fuerzas Militares, se encuentran expectantes por el hallazgo de los niños. En total hay casi 200 personas buscándoles, unos 120 militares y 73 indígenas.

Los indígenas buscan en la selva a los cuatro niños desaparecidos en Colombia. Efe

Sin embargo, las últimas declaraciones de Fidencio Valencia, tío de los pequeños, señalan que lo que les estaría impidiendo encontrarlos es una "fuerza del 'más allá'", puesto que la avioneta cayó en una zona de misterio, según los indígenas. Esta sería la razón por la que solo se han encontrado pistas como deportivas, pañales, tijeras y huellas recientes, pero ha sido imposible encontrarlos.

"La selva tiene un misterio, no es el primer caso que ha pasado. Por ejemplo, en la parte del Amazonas, por las partes del Vaupés también se han perdido muchachos e indican que son por los misterios de la selva. Cuando una persona se pierde, ellos son los que los cargan", afirmó Fidencio Valencia en una entrevista con el periódico Meta, en la que pidió apoyo espiritual a las autoridades de todo el país para pedir que la extraña fuerza, a la cual denominó como 'duende', suelte a los niños.

Antes de adentrarse en la selva, los indígenas inician una ceremonia para pedirle permiso a entrar en ella. "El 'duende' sale por presencia del ser querido, él es el que los tiene así a los niños. Los menores pierden la voz, por eso ellos botan [sueltan] las tijeras, porque le dicen que lo bote, que lo bote, que eso no le sirve", expresó.

El familiar de los pequeños agregó: "Los niños en este momento no se pueden encontrar. No sirve gritar ni llamarlos porque ellos no pueden escuchar. Por ese lado ya no se puede". El hombre además habló de que cuando encuentren a los niños, "tanto la parte tradicional como la parte occidental" deben realizarle estudios.

Los 73 indígenas de varias zonas selváticas del país que se han unido al operativo militar forman parte de etnias como la murui o la siona, procedentes del Putumayo y Caquetá. El pasado 25 de mayo, el Ejército colombiano declaró haber encontrado pañales, zapatillas deportivas, un accesorio de teléfono móvil, una tapa de biberón y una toalla, gracias a la participación de las comunidades.

Estos hallazgos se unen a una decena de pistas de los menores, que incluyen varios objetos de bebé, como biberones y pañales usados, y un refugio ubicado a 3.600 metros del lugar en el que la aeronave cayó en picado a causa de un supuesto fallo en el motor.

No pierden la esperanza

Y a pesar de que el paso del tiempo preocupa, las autoridades no pierden la fe: "Estamos ya cerrando el cerco; creemos que estamos supremamente cerca", asegura a Efe el general Pedro Sánchez, comandante de las fuerzas especiales, quien lidera la operación de búsqueda y rescate.

"Estamos seguros de que nos hemos cruzado con ellos", dice el general Sánchez, pero los niños "siguen dando vueltas", lo que hace muy complejo encontrarlos en una selva, la del Guaviare, en el Parque del Chiribiquete, virgen y espesa, donde la visibilidad se reduce a 20 metros.

Pero hay un mantra que se repite entre los equipos de búsqueda: "Ellos están vivos hasta que no confirmemos lo contrario".

"Si estuvieran muertos, ya los hubiéramos encontrado", explica la directora del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, porque "el olor atraería animales que nos orientarían dónde están".

Las Fuerzas Militares aseguraron este martes que encontraron una huella, supuestamente de la niña más mayor, Lesly Mucutuy, en el fango, lo que ha devuelto la "ilusión" a la investigación.

Además de las brigadas de búsqueda, los militares están usando mensajes retransmitidos por altavoces, con la voz de la abuela, diciéndoles que se queden quietos, así como panfletos.

Fotografía cedida por las Fuerzas Militares de Colombia en la que se ve la huella de la niña desaparecida en la selva del Guaviare (Colombia). EFE

Otra de las últimas estrategias ha sido poner puestos fijos que emiten luz y sonido para llamar la atención de los niños y dejar silbatos en la cañada donde creen que pueden estar para que silben. También han lanzado desde el aire cien kits de supervivencia por distintos lugares y hasta el momento siguen intactos. A estos paquetes van a añadir nuevos envíos con mantas, más comida y ponchos.

"Los abuelos nos contaban -dice la directora del ICBF- que en la zona de donde ellos vienen, que es otra selva colombiana, los niños pasaban mucho tiempo en la selva, sabían qué comer y cómo vivir ahí, por eso tenemos ilusión".

