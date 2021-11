La marcha de los 1.000 kilómetros: la caravana de migrantes que ni AMLO ni Biden pueden controlar

Más de cuatro mil personas conforman la caravana de migrantes de México según sus organizadores (1.500 según las autoridades mexicanas). La mayoría de ellas provienen de países de centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua...) y también de Haití.

Suena a tópico, pero todos sueñan con un futuro mejor: un trabajo, un sueldo con el que poder llevar comida a la mesa, mantener a sus familias, la dignidad de sentirse útiles y tener su espacio no sólo en su casa sino en el puzle de la sociedad.

Salieron de Tapachula, Chiapas, el pasado 23 de octubre, con destino a la Ciudad de México. Una distancia de más de 1.000 kilómetros que están recorriendo a pie. El objetivo es asentarse en el país norteamericano gobernado actualmente por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para trabajar y estudiar. Aunque muchos de ellos tampoco ocultan su anhelo de llegar hasta Estados Unidos (EEUU) y probar suerte cubiertos por el manto del país de las barras y estrellas que ahora gobierna Joe Biden. Pero quién sabe lo que ocurrirá el día de mañana.

Ni AMLO ni Biden son capaces de detener esta procesión. El primero busca soluciones e intenta persuadir a los inmigrantes de que se queden en México y regularicen su situación. México señala que 800 de ellos han solicitado ante el Instituto Nacional de Migración (INM) quedarse de manera permanente en el país.

Mientras tanto, sigue habiendo miles de inmigrantes en la caravana que llevan ya 23 días de caminata por senderos de tierra y sobre el asfalto de carreteras interminables. Y todo esto bajo un sol abrasador, con temperaturas de más de 35 grados centígrados. Lo que provoca que muchos de ellos ya empiecen a acusar el esfuerzo y hayan tenido que pedir asistencia médica por lesiones en los pies (ampollas y llagas).

El gobierno de AMLO asegura que la caravana está asistida en todo momento por elementos de Migración, así como por organismos de salud y de vialidad estatales. De hecho, desde el INM defienden su compromiso por una migración segura, ordenada y regular.

Sin embargo, algunos de los migrantes de la caravana se quejan del trato recibido. "No es humano que el gobierno de México le esté diciendo al pueblo que no dé ayuda, que cierren sus puertas, que no les den atención médica (...) Desde que entramos a Oaxaca van por delante aterrorizando a la gente, primero dijeron que teníamos tuberculosis, ahora Covid...", denuncian en declaraciones al diario El Universal.

Los inmigrantes consideran que se trata de una estrategia del gobierno federal para frenar su marcha. Aunque es cierto que han rechazado que se les entreguen mascarillas para prevenir los contagios de Covid-19.

Maltrato de AMLO

El director de la organización Human Rights Watch (HRW) para Latinoamérica, José Miguel Vivanco, alabó al presidente mexicano por prometer que pedirá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que no se maltrate a los migrantes mexicanos en EEUU, pero denunció que bajo su gobierno se abusa de los mexicanos en México.

"El presidente López Obrador tiene razón al pedirle al presidente de Estados Unidos que ponga fin a los abusos de los mexicanos en EEUU. Él debe hacer lo mismo en casa (México)", escribió en twitter Vivanco.

Está muy bien que AMLO le pida a Joe Biden "que no se maltrate" a los mexicanos en EE. UU.



Pero debería seguir su propio consejo.



En México, el INM y la GN golpean y extorsionan a migrantes con impunidad. La semana pasada, la GN mató a dos migrantes por no parar en un retén. pic.twitter.com/xGTHPTkStP — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 9, 2021

"Los soldados y agentes de inmigración mexicanos a menudo golpean y extorsionan a los migrantes con impunidad", denunció en Vivanco. El representante de HRW recordó que la semana pasada estos agentes "dispararon y mataron" a dos personas por no detenerse en un puesto de control.

Pese a la dureza de los controles migratorios, hay que tener en cuenta que la epidemia, al igual que los conflictos armados, afecta radicalmente a la movilidad humana. Y, por tanto, a la migración. Otro ejemplo de ello lo tenemos en Europa, con el caso de Bielorrusia y el agolpamiento de inmigrantes en la frontera con Polonia. Aunque en este último caso hay una diferencia fundamental: se trata de un caso de guerra híbrida orquestada por Alexander Lukashenko con el apoyo de Vladimir Putin.

Asalto a camiones

La caravana migrante de México es, en cambio, un movimiento espontáneo en el que los inmigrantes han dado inicio a esta particular odisea por iniciativa propia. Aunque algunos de ellos ya empiezan a estar cansados después de 23 días a pie y hay quienes han empezado a trepar a los camiones, colgados de espejos o de cualquier objeto del que pudieran sostenerse, arriesgando incluso su propia vida.

"No podemos ir a caminar, estamos cansados, si nos pudimos subir aquí (en una pipa) nos vamos ya hasta donde alcance" explicaba a Efe Manuel, un migrante de Honduras al subir a un tractocamión de doble remolque en la salida de Matías Romero.

Una brigada de ayuda humanitaria ayuda a un grupo de de la caravana de migrantes de México. Reuters

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) "encontró" más de 1,5 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Este grupo se puso en marcha después de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran el avance de cuatro caravanas migrantes que partieron precisamente desde Tapachula, municipio de Chiapas fronterizo con Guatemala.

México ha detectado más de 190.000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74.300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Reunión con Biden

Por otra parte, AMLO ha adelantado que en la Cumbre que se llevará a cabo el próximo jueves 18 en Washington tendrá reuniones bilaterales con Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para tratar sobre integración económica, migración y salud.

Durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que en esas reuniones se busca evaluar los avances y el futuro para la integración económica, con respeto a la soberanía de cada país.

La UE está del lado de México. La migración es un problema complicado de manejar de forma ordenada

López Obrador explico que tras las reuniones bilaterales habrá una sesión trilateral donde espera llegar a acuerdos que se traduzcan en acciones ya que, dijo, ninguno de los países está "para perder el tiempo". "Es muy importante el reunirnos, pero lo más importante son los resultados, que se lleven a la práctica los acuerdos", aseguró.

Confió en que esto será posible porque tanto Biden como Trudeau son hombres de acción y "(el viaje) no es para ir a conceptualizar o solo al análisis de la realidad, es para tomar decisiones", precisó.

Apoyo de la UE

La Unión Europea (UE) expresó este pasado viernes su compromiso a la hora de ayudar a México a contener el fenómeno migratorio, que se ha agudizado en los últimos años con caravanas migrantes que cruzan el país con el propósito de llegar a EEUU, aseguró Gautier Mignot, embajador de la UE, durante su visita al estado de Chiapas.

"La UE está del lado de México. (La migración) es un problema complicado de manejar de forma ordenada, respetando los derechos de los migrantes, pero existen soluciones como la inclusión laboral para los solicitantes de asilo", dijo Mignot.

Durante el inicio de una gira de trabajo de tres días por Chiapas para conocer el tema migratorio y la realidad social en la entidad, junto con una delegación de 12 embajadores de países europeos, el diplomático aseguró que se defiende la paz y la seguridad.

Mignot habló también sobre la guerra contra el narcotráfico en México, la cual, apuntó, "es una responsabilidad compartida y sabemos las consecuencias que trae". Por ello, precisó, "hay que luchar contra esas redes para eliminar la violencia y apoyar a México para fortalecer las condiciones de seguridad".

