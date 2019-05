El 'troleo' de Lula a Bolsonaro: "Él no controla a su hijo, en libertad, imagínense yo, en prisión"

El expresidente de Brasil, Lula da Silva, ha contestado este viernes con ironía a las preguntas de cómo es posible que utilice las redes sociales si está en la cárcel, aprovechando para atacar a Bolsonaro. "Me han preguntado como puedo tuitear estando en la cárcel. Pues igual que Bolsonaro. Tengo un hijo al que no controlo. Si él no controla a su hijo, en libertad, imagínense yo, en la cárcel", ha escrito en la red social.

Perguntaram aqui como eu tuíto. Do mesmo jeito que o Bolsonaro. Eu tenho um filho que eu não controlo. Se ele solto não controla o dele, imagina eu preso. — Lula (@LulaOficial) 10 de mayo de 2019

Lula se refiere a las polémicas que ha desatado el hijo de Bolsonaro, y concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que controlaba hasta hace poco el perfil del presidente de Brasil en Twitter.

Por varias veces el presidente de Brasil se vio obligado a resaltar que sus hijos "no mandan en el Gobierno" después de algunas polémicas tanto por sus publicaciones en Twitter como por la declaraciones públicas. Bolsonaro llegó incluso a decir que pasaría a "filtrar" todas las declaraciones de sus hijos que podrían tener relación con el Ejecutivo.

Ataques a compañeros de la oposición, publicaciones controvertidas sobre temas de la gobernación e incluso polémicas con el ala militar del Gobierno de Bolsonaro, hicieron que el presidente de Brasil perdiera la paciencia y le retirara a Carlos Bolsonaro el control de su perfil de Twitter.