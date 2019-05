Leopoldo López hace frente a Maduro: "El gobierno de transición llegará en semanas"

“¿Quién duda que en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar y yo puedo dar testimonio: durante más de tres semanas sostuve reuniones en mi casa, en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Con comandantes, con generales, con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada y organismos policiales y allí nos comprometimos con el cese de la usurpación”, dijo Leopoldo López durante una rueda de prensa en la residencia del embajador de España en Venezuela, donde permanece como “huésped”.

López, el más importante preso político del régimen de Maduro, encarcelado desde 2014 y liberado el pasado 30 de abril, indultado por el presidente encargado Juan Guaidó, se resguardó desde ese día en la residencia del embajador de España (previamente estuvo en la de Chile). El jueves en la tarde, un tribunal de Caracas emitió una orden de aprehensión por haber violado su arresto domiciliario.

El dirigente del partido Voluntad Popular no sólo reveló que a pesar de estar arrestado en su casa se reunió con altos oficiales, sino que por dichas reuniones se atrevía a concluir, sobre la situación de la Fuerza Armada, que “lo que se abrió el 30 de abril es una fisura, que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique, yo no tengo ninguna duda. El quiebre ha comenzado. Es un proceso irreversible. Estamos en la fase del cese de la usurpación".

"Cumplir con la Constitución"

“Van a venir más movimientos en el sector militar”, explicó. Agregó que lo que pasó el 30 de abril, el pronunciamiento que protagonizó con Guaidó junto a un grupo de militares y efectivos de organismos de seguridad, es parte de un proceso. “No ocurrió un intento de golpe de Estado, sino que un grupo de uniformados decidieron cumplir con la Constitución. Conozco el mundo militar y sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que su tropa come arroz con gusanos y no pueden garantizar ni siquiera las medicinas para sus hijos”, dijo.

Las declaraciones contrastan con las realizadas en un acto matutino en el que participó Nicolás Maduro junto al alto mando militar en el Fuerte Tiuna frente a 4.500 efectivos. Allí se ratificó la lealtad de la Fuerza Armada al régimen de Maduro e imcluso el Comandante Estratégico Operacional, general Remigio Ceballos, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, enfatizaron que no habrá enfrentamientos entre ellos. “No nos vamos a enfrentar contra nosotros mismos, pero sí vamos contra todo aquel desleal que vaya en contra de nuestros principios”, indicó Ceballos..

López anunció que se encuentran preparando el Gobierno de transición, "es la siguiente fase, llegará en semanas", para rescatar a Venezuela y que cuenta con el respaldo de una gran coalición internacional. “La meta concreta en la que todos coincidimos es elecciones libres en Venezuela”.

El ministerio de Exteriores de España emitió un comunicado en el que ratifica que de acuerdo con las convenciones internacionales de Derecho Internacional la Embajada y la residencia del embajador gozan de inmunidad e inviolabilidad, por lo que el acceso a ellas debe contar con la previa autorización del Gobierno al que pertenece esta delegación. López no será desalojado de la sede ni tampoco será entregado a las autoridades venezolanas.