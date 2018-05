Cuatro mujeres acusan al fiscal general de Nueva York de malos tratos

Cuatro mujeres han denunciado que el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, con quien aseguran sostuvieron una relación sentimental, las agredió físicamente en varias ocasiones, reveló este martes la revista The New Yorker.

La publicación menciona que sólo dos de las involucradas, identificadas como Michelle Manning Barish y Tanya Selvaratnam, han hecho públicas sus presuntas experiencias con el fiscal general, ya que aseguran que al hacerlo "protegen a otras mujeres".

Según los testimonios de Manning y Selvaratnam, en sus encuentros con Schneiderman, este las agredió sin su consentimiento, frecuentemente cuando estaban en la cama y después de haber ingerido bebidas alcohólicas, y, aunque no lo denunciaron a la policía, necesitaron asistencia médica.

"Schneiderman debería renunciar"

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, recomendó al fiscal general del estado, Eric Schneiderman, que presente su renuncia tras las denuncias publicadas hoy que lo acusan de agresiones a varias mujeres.

Schneiderman, del Partido Demócrata y una figura destacada en el movimiento contra los abusos sexuales, fue elegido para el cargo en las elecciones de 2010 y asumió el puesto el primero de enero de 2011.

"No creo que sea posible que Eric Schneiderman continúe sirviendo como fiscal general, y por el bien de la fiscalía, debería renunciar", afirmó Cuomo en un comunicado difundido poco después de las denuncias publicadas por la revista The New Yorker.

Cuomo hace esa recomendación como una "opinión personal" y teniendo en cuenta el "patrón incriminatorio de los hechos y la corroboración" incluida en la información publicada en la revista.

"Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el más importante funcionario legal de Nueva York", agrega en el comunicado Cuomo, que además anuncia que pedirá el nombramiento de un fiscal de distrito "apropiado" para que comience una "investigación inmediata".