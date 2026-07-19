EEUU blinda a Marruecos con la creación de un centro de entrenamiento militar conjunto y una academia de drones

El centro reforzará las capacidades militares conjuntas y servirá de banco de pruebas para futuras tecnologías de defensa y seguridad regional.

La iniciativa permitirá a las industrias de ambos países probar tecnologías de bajo coste, incluyendo inteligencia artificial y sistemas de vigilancia avanzada.

El centro incluirá una academia de drones para formar a efectivos marroquíes y africanos en lucha antiterrorista y un centro de innovación tecnológica.

EEUU y Marruecos crearán en Tan-Tan un Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio, operativo en 2030.

Marruecos y Estados Unidos firmaron esta semana un memorando para el establecimiento del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio, un centro conjunto de entrenamiento militar que estará ubicado en Tan-Tan, en el sur de Marruecos. Entrará en funcionamiento en 2030.

De acuerdo con un Comunicado del Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM), el acuerdo fue firmado el pasado lunes en la sede de ese mando de combate estadounidense, ubicada en Stuttgart (Alemania).

Entrenamiento militar en una base de los marines en Hawaii, EEUU Marco Garcia Reuters

El futuro centro contará con un área de entrenamiento multidominio destinado a preparar las fuerzas a operar en cualquier entorno. Constará de una academia de drones que formará a efectivos marroquíes y africanos en lucha antiterrorista, y un centro de innovación y experimentación.

Este último impulsará la colaboración con el ámbito académico mediante la incorporación de expertos e instituciones universitarias.

Según la misma fuente, esta iniciativa ofrecerá a las industrias de ambos países "oportunidades de bajo coste" para realizar pruebas y experimentación tecnológica. Asimismo, servirá como "banco de pruebas" para futuras tecnologías inalámbricas y de sensores, para proteger a ambas naciones e impulsar el crecimiento industrial conjunto.

"La preparación de Marruecos, demostrada por nuestras instalaciones existentes y nuestro personal altamente cualificado, garantiza un rápido avance desde el concepto hasta la realidad operativa", declaró a través de un comunicado el inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y comandante de la Zona Sur, Mohamed Berrid.

Por su parte, el general Dagvin Anderson, comandante del Mando de Estados Unidos para África, indicó que esta iniciativa "incrementará el nivel de preparación y reforzará las capacidades de ambas naciones".

Marruecos, el primer país que reconoció en 1777 la independencia de Estados Unidos, mantiene una estrecha relación con el país norteamericano en diferentes ámbitos. Juntos celebran además este año paralelamente 250 años de relaciones y amistad bilateral, y mantienen estrechos lazos en el campo militar.

En 2020, firmaron el Acuerdo de Cooperación Militar de diez años que impulsa la modernización de la defensa, el intercambio de inteligencia y la coordinación frente a amenazas regionales y transnacionales.

El inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos Mohamed Berrid y el comandante de AFRICOM el general Dagvin Anderson celebran el acuerdo AFRICOM

El futuro centro AMTEC

Según información oficial de AFRICOM, este nuevo centro AMTEC estará compuesto por tres elementos principales: un Área de Entrenamiento Multidominio, una Academia de Drones y un Centro de Innovación y Experimentación.

El complejo de tiro del Área de Entrenamiento Multidominio proporcionará un espacio físico específico para garantizar que las fuerzas y los sistemas estén preparados para operar eficazmente en todo el espectro electromagnético, así como en entornos conflictivos.

La Academia de Drones capacitará a operadores, planificadores e instructores de Marruecos y de países socios africanos para mejorar sus capacidades antiterroristas frente a las amenazas en África Occidental.

Esto proporcionará a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para integrar los sistemas aéreos no tripulados en el esquema general de maniobras.

Un dron impreso en 3D producido a bordo del USS Essex en Schofield Barracks en Wahiawa, Hawai, EEUU Marco Garcia Reuters

Se pone especial atención a la resolución de conflictos en el espacio aéreo, la integración multidominio, las capacidades de ataque, la inteligencia y la sincronización de vigilancia y reconocimiento.

El Centro de Innovación y Experimentación desarrollará, probará y evaluará rápidamente capacidades emergentes. Se centrará en soluciones escalables y de bajo coste para operaciones antiterroristas y de seguridad regional.

Se buscará la colaboración con el ámbito académico, integrando a expertos e instituciones académicas en equipos de diseño multidisciplinarios.

AFRICOM añadió que la próxima edición del 'African Lion' en 2027, el mayor ejercicio militar del continente africano que se celebra anualmente en varias localidades marroquíes, servirá de prueba antes de la puesta en funcionamiento del centro.

African Lion es un campo de pruebas para integrar tecnologías de vanguardia directamente en entornos operativos.

Los socios industriales colaboran con los miembros de las fuerzas armadas para probar sistemas con inteligencia artificial, plataformas autónomas y herramientas de comunicaciones avanzadas, acelerando la transición del concepto a la capacidad operativa.