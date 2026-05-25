España necesita un "plan específico de Defensa" para Ceuta y Melilla al quedar fuera de juego en el Magreb, según Elcano

La colaboración entre Argelia e Italia se ha consolidado como modelo en seguridad y defensa en el Mediterráneo, ampliando su alcance más allá del ámbito energético.

Marruecos ha desarrollado su industria de armamento con multinacionales extranjeras y ha incrementado su presupuesto de defensa, mientras Argelia mantiene una sofisticada cooperación militar con Italia.

El Instituto Elcano y el Ministerio de Defensa recomiendan un plan específico de defensa para Ceuta y Melilla ante la presión militar creciente al sur del Estrecho de Gibraltar.

España ha quedado fuera de los principales acuerdos de Defensa en el Magreb, donde Argelia e Italia, y Marruecos con EEUU, Israel y Francia, refuerzan sus alianzas militares.

España ha quedado fuera de la ecuación de Defensa en el Magreb. Las dos potencias del norte de África, Argelia y Marruecos, han firmado acuerdos con el Gobierno español pero ninguno en materia de Defensa, más allá de la cooperación policial en relación con la migración, el narcotráfico y la trata de personas.

Desde que estalló la guerra en Ucrania, Italia se ha convertido en el gran aliado de Argelia en el Mediterráneo, mientras Marruecos ha preferido a socios lejanos como Estados Unidos e Israel, con quien restableció las relaciones en diciembre de 2020.

Desde entonces, han firmado varios acuerdos en materia militar, entre ellos algunos que otorgan a Rabat la posibilidad de fabricar armamento. En el ámbito europeo, en este sector Marruecos se inclina por Francia.

Un informe publicado el pasado mes de marzo por el Instituto Español de Estudios Estratégicos advierte que "al sur del Estrecho de Gibraltar, la presión militar es una realidad".

Para Ceuta y Melilla, al tratarse de "nodos vitales para la seguridad" de los intereses españoles, el centro de investigación del Ministerio de Defensa recomienda que se les asigne un "plan de defensa específico".

Todos los cuerpos del Ejército (tierra, aire, espacio, mar y ciberseguridad) están implicados. Es decir, que se recomienda poner en marcha un plan defensivo ante la falta de convenios con los vecinos del sur.

Marruecos ha desarrollado rápidamente su industria armamentística y trabaja para crear un sector de la industria militar, principalmente mediante incentivos fiscales. Desde 2021, se han puesto en marcha al menos diez proyectos con multinacionales turcas, estadounidenses, indias e israelíes.

Mientras, el Ejército de Argelia es uno de los más poderosos de África con una sofisticada estructura operativa y apoyo de China y Rusia. Sin embargo, su gran socio en el Mediterráneo es Italia.

La evidencia es la prórroga del acuerdo militar bilateral entre ambos países. El Consejo de Ministros italiano aprobó a mediados de este mes de mayo un proyecto de ley que renueva y prorroga indefinidamente el acuerdo de cooperación en defensa.

Esta decisión, anunciada en un comunicado oficial desde el Palacio Chigi -sede del gobierno italiano- se refiere a la ratificación y aplicación de la declaración conjunta relativa al acuerdo de cooperación en materia de defensa.

Una alianza estratégica con múltiples dimensiones. Más allá del ámbito militar, el acuerdo prevé la cooperación técnica e industrial en materia de defensa.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y Abdelmadjid Tebboune, presidente de Argelia, renuevan el tratado entre ambos países.

El pasado 17 de febrero, el general Said Chanegriha y el teniente general Masiello Carmine, jefes del Estado Mayor de los ejércitos argelino e italiano, se reunieron en el cuartel general del Ejército Nacional Popular (ANP).

"Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre cómo fortalecer la cooperación militar bilateral en diversos aspectos relacionados con las fuerzas terrestres, antes de elogiar la calidad de las relaciones bilaterales entre los ejércitos de ambos países", según un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional.

Ambos gobiernos firmaron inicialmente este acuerdo en 2003 en Roma. Fue actualizado mediante un nuevo documento firmado en la Cumbre Intergubernamental entre Argelia e Italia, celebrada en Roma en julio de 2025, en presencia del presidente Abdelmadjid Tebboune.

El texto adoptado tiene como objetivo perpetuar el marco jurídico que rige la cooperación bilateral entre las fuerzas armadas de ambos países, en un contexto marcado por los cambios geopolíticos y de seguridad que se producen en la región mediterránea.

La "modélica" amistad entre Roma y Argel

"La cooperación entre Italia y Argelia se ha convertido en un modelo a seguir", dijo Giorgia Meloni. Además, afirmó que Argelia es un socio de "gran importancia estratégica" para Italia y subrayó que las relaciones entre ambos países nunca han sido tan "fuertes y efectivas" como lo son hoy.

Meloni especificó en aquella ocasión que ambos países se han apoyado mutuamente en numerosas ocasiones y siempre se han brindado su apoyo en diversas circunstancias.

De tal manera que esta visita marcó un nuevo paso en el fortalecimiento de la asociación estratégica. A partir de ahí ampliaron su cooperación y elevaron sus relaciones a un nivel superior, teniendo en cuenta los intereses mutuos.

En la declaración queda reflejada la colaboración entre ambos países dentro de una visión estratégica destinada a garantizar la seguridad de la región.

Hace hincapié en que la cooperación entre las fuerzas armadas italianas y argelinas forma parte de un marco más amplio diseñado para abordar desafíos comunes, como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional, y para contribuir a la estabilidad del Mediterráneo en general.

Esta decisión se ha interpretado en Argel como una muestra del creciente acercamiento entre ambos países en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad y la estrategia.

Roma considera ahora a Argel un socio estratégico clave en el norte de África y el Mediterráneo, ya no solo en el sector energético sino también en el militar. Los expertos consideran que esta cooperación también está relacionada con la seguridad nacional italiana.

España, por el momento, ha conseguido activar el Acuerdo de Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos y Argelia, rotos en 2021 y 2022, respectivamente. De tal manera, que se han relanzado los viajes, las visitas y las reuniones bilaterales que han permitido reanudar las relaciones diplomáticas y en el caso de Argelia también las comerciales.