Al menos 15 muertos al estrellarse una avioneta en Sudán del Sur: "La visibilidad era baja por la lluvia intensa"

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos 15 personas murieron al estrellarse una avioneta de Citylink Aviation cerca de Yuba, Sudán del Sur, sin supervivientes. El accidente ocurrió bajo intensas lluvias y baja visibilidad, lo que pudo haber provocado que la aeronave colisionara con el terreno. Entre las víctimas hay ciudadanos sursudaneses y kenianos, incluyendo el piloto, identificado como el capitán Francis. El incidente reaviva la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

Al menos 15 personas murieron este lunes al estrellarse una avioneta que cubría la ruta entre la ciudad de Yei, en el sur de Sudán del Sur, hacia la zona de Luri, en las afueras de la capital, Yuba, sin que hubiera supervivientes, informaron a EFE las autoridades locales y una fuente de la compañía propietaria de la aeronave.



Una fuente oficial, bajo condición de anonimato, afirmó a Efe que probablemente el avión, operado por Citylink Aviation, perdió visibilidad debido a las lluvias antes de impactar contra un terreno elevado y estallar en llamas, de acuerdo con las primeras informaciones.



El informante señaló que a bordo viajaban 14 pasajeros, 13 sursudaneses y un keniano, además del piloto, identificado como el capitán Francis, de nacionalidad keniana.

"Llovía intensamente y la visibilidad era reducida en el momento del incidente", dijo la fuente, y explicó que "los primeros indicios sugieren que la aeronave colisionó con el terreno. Lamentablemente, no hay supervivientes".



Un empleado de Citylink Aviation confirmó —bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas— el accidente, pero se negó a proporcionar más detalles. "Todavía estamos tratando de comprender exactamente lo que sucedió", aseveró.



Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil de Sudán del Sur, de momento, solo ha confirmado la muerte de 14 personas, entre ellos dos kenianos, que iban a bordo de una avioneta que se estrelló cerca de la capital del país, Yuba, revisando a la baja la anterior cifra aportada por una fuente oficial.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Al menos 14 muertos al estrellarse una aeronave ligera cerca de Yuba, Sudán del Sur, informan las autoridades. pic.twitter.com/bopPhxDauT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 27, 2026

En un comunicado, la autoridad indicó que la aeronave, una Cessna 208 Caravan operada por Citylink Aviation Ltd., volaba de Yei al Aeropuerto Internacional de Yuba cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo.



"La aeronave despegó de Yei a las 09.15 hora local (07.15 GMT) y perdió la comunicación a las 09:43 (07.43 GMT)", informó la autoridad, que añadió que a bordo "viajaban 13 pasajeros y un piloto. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes". Según la autoridad, entre las víctimas se encontraban dos ciudadanos kenianos y doce sursudaneses.



Los equipos de emergencia se han desplazado al lugar del accidente para apoyar las labores de recuperación e iniciar las investigaciones preliminares, de acuerdo con la nota, que afirma que los primeros hallazgos sugieren que las malas condiciones meteorológicas pudieron haber influido en el incidente.



"Los informes preliminares indican que la aeronave pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas, en concreto por la baja visibilidad", apuntó.

La autoridad enfatizó que las investigaciones continúan y advirtió que no se deben sacar conclusiones definitivas hasta que se recopile más evidencias: "Se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de más información verificada", indicó.

Preocupación reavivada

El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.



El 29 de enero de 2025, al menos 20 personas murieron y solo una sobrevivió al estrellarse una avioneta poco después de despegar de un campo petrolífero en el estado de Unity con destino a Yuba.



Las víctimas eran trabajadores de la compañía Greater Pioneer Operating Company (GPOC) y dos miembros de la tripulación.



El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.