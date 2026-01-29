EEUU promete a Marruecos un "futuro brillante" por ser el primer país en sumarse a la 'Junta de Paz' para Gaza

"¡Nos espera un futuro brillante con la Junta de la Paz a la cabeza!", aseguraba públicamente en sus redes sociales el embajador de Estados Unidos en Rabat, David T. Fischer, en referencia a su presidente, Donald Trump, al rey Mohamed VI y al ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, tras "esta firma trascendental" el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos.

Precisamente, Marruecos fue el primer país en hacer público días antes del encuentro que había aceptado la invitación de Trump para unirse a su Junta de Paz Global como miembro fundador, a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El soberano marroquí respondió favorablemente a la invitación de manera que Marruecos ratificó la Carta constitutiva de la Junta porque considera que "la visión de Trump es para promocionar la paz".

El monarca alauita, presidente del Comité Al-Qods, recibió la invitación directamente del presidente estadounidense para formar parte como socio fundador de este organismo mundial que lanza esta iniciativa destinada a "contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Medio y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo", mantiene el mismo documento marroquí.

De esta manera, el país vecino aplaude el lanzamiento de lo que considera "la segunda fase del plan de paz global del presidente Trump" y la creación oficial del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) como organismo transitorio temporal.

"La Junta de Paz toma la forma jurídica de una organización internacional con la ambición de promover la estabilidad, restaurar la gobernanza y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por los conflictos", mantiene Rabat.

En Rabat consideran que "el mandato de esta estructura principal se basará en la cooperación práctica, la acción efectiva y asociaciones orientadas hacia resultados tangibles".

Trump eligió el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, corazón de Europa, para presidir la ceremonia de fundación de la Junta de la Paz, donde su yerno, Jared Kushner mostró diapositivas de una "Nueva Gaza".

Mohamed VI no pudo asistir por estar de baja médica, pero "reitero su compromiso constante a favor de una paz justa, global y duradera en Oriente Medio, que permita el establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, viviendo lado a lado y en paz con Israel", según el comunicado de Exteriores.

En su lugar, acudió el ministro de Exteriores y máximo representante diplomático Nasser Bourita, al que se le vio muy sonriente y cercano a Trump durante la conferencia y la firma.

En un principio, el proyecto de Trump fue diseñado para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero no menciona de manera explícita el territorio palestino y le asigna un objetivo más amplio. Además, los Estados que se postulan por un puesto permanente en esa Junta tendrán que pagar "más de 1.000 millones de dólares en efectivo".

Sólo formarán parte del organismo un grupo restringido de líderes internacionales, "comprometidos a favor de un futuro seguro y próspero para las generaciones futuras", precisa Exteriores. Por lo que está invitación "constituye un reconocimiento del liderazgo ilustrado de su Majestad el Rey y de su estatura como actor de paz ineludible. Da testimonio de la confianza de la que goza el soberano ante el presidente de los Estados Unidos y la comunidad internacional".

La participación en esta Junta se realiza exclusivamente por invitación del presidente de Estados Unidos. Trump tendió la mano a líderes europeos que han evitado integrarse, a excepción de Hungría y Bulgaria, debido al desafío que supone para la ONU.

Emmanuel Macron, quien rechazó integrarse en el organismo directamente, recibió amenazas del presidente estadounidense de imponer aranceles sobre el vino y el champán francés. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez agradeció la invitación pero declinó integrarse en el grupo.

Delegación del Congreso

Al mismo tiempo, el primer ministro Aziz Akhannouch se reunió el 19 de enero con una delegación del Congreso estadounidense en Rabat. El objetivo era examinar los medios de reforzar las relaciones estratégicas de ambos países.

De esta manera, el mandatario marroquí pasó revista a las reformas y a las iniciativas emprendidas bajo la dirección del monarca alauita. Además aprovechó la ocasión para celebrar la posición de los Estados Unidos que apoya el plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que Marruecos considera las provincias del sur.

Ambas partes se felicitaron por el crecimiento de los intercambios comerciales entre Marruecos y los Estados Unidos, subrayando que "Marruecos está en condiciones de erigirse en un centro para las inversiones estadounidenses en la región, en el marco de una asociación de beneficio mutuo".

En cada encuentro no pierden la ocasión de destacar las relaciones históricas que les unen desde la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1987, el documento más antiguo que vincula a los Estados Unidos con otro país.

Actualmente, Rabat espera la visita de Trump al país para ratificar su decreto presidencial de 10 de diciembre de 2020 que apoya la soberanía marroquí sobre la totalidad del territorio saharaui. Fuentes cercanas al palacio real aseguran a EL ESPAÑOL que "se espera que Trump en su discurso también se refiera a otros territorios españoles", como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Cooperación en Defensa

Igualmente, el ministro delegado ante el jefe del Gobierno encargado de la Administración de la Defensa Nacional, Abdellatif Loudyi, recibió al presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, quien acudió en la comitiva del Congreso.

Elogió el alto nivel de cooperación en el ámbito militar y "reafirmaron su compromiso de consolidar y reforzar las relaciones bilaterales", indica un comunicado de la Administración de la Defensa Nacional.

Asimismo, destacó las diversas iniciativas de cooperación sur-sur y de integración regional, que "convierten a Marruecos en un actor dinámico de estabilidad y prosperidad compartidas en beneficio del continente africano".

De tal manera que situó a Marruecos como "un actor importante de estabilidad y prosperidad compartidas frente a los diferentes retos y desafíos que marcan la seguridad regional".

Su cooperación bilateral en materia de defensa se caracteriza por la celebración periódica del Comité Consultivo de Defensa, el intercambio frecuente de visitas de altos responsables y la organización conjunta del importante ejercicio anual African Lion.

A su vez, Mohamed VI ha firmado un convenio de apoyo a proyectos con la Agencia Bayt Mal Al-Qods Asharif (Fondo de Jerusalén) el 23 de enero para financiar la ayuda humanitaria durante el mes sagrado de ramadán.

Se trata de un programa de desarrollo humano y apoyo a pequeños proyectos generadores de ingresos, así como las campañas médicas en los asentamientos beduinos y las aldeas.