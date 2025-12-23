Muere el jefe del Ejército libio al estrellarse su avión al poco de despegar en Ankara y perderse la señal de la aeronave

El jefe del Estado Mayor de Libia, general Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Reuters

El Gobierno de Unidad Nacional libio (GUN) confirmó este martes la muerte del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, en un accidente de avión en Turquía en el que viajaba con altos cargos militares libios.

"Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, el estamento militar y todo el pueblo", declaró el primer ministro del GUN, Abdel Hamid Dbeiba, en un mensaje en la red social X.

Previamente, el Ministerio del Interior turco había informado de la pérdida de contacto con el avión que transportaba a Haddad, junto a otros cuatro pasajeros, que tuvo que realizar un "descenso de emergencia" cerca de Haymana, a unos 60 kilómetros al suroeste de Ankara.

El Ministerio de Defensa de Turquía había anunciado anteriormente la visita del jefe del Estado Mayor libio, informando que se había reunido con el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, y su homólogo turco, Selcuk Bayraktaroglu, junto con otros comandantes militares turcos.

Aunque los funcionarios no dijeron si el avión se había estrellado, las imágenes de las emisoras turcas mostraron un destello de luz en el lugar donde se decía que el avión había perdido contacto por radio.

El accidente ocurrió un día después de que el Parlamento turco aprobara una decisión para extender el mandato del despliegue de soldados turcos en Libia por dos años más.

Turquía, miembro de la OTAN, ha apoyado militar y políticamente al Gobierno libio con sede en Trípoli, reconocido internacionalmente.

En 2020, envió personal militar allí para entrenar y apoyar a su gobierno y posteriormente alcanzó un acuerdo de demarcación marítima, que ha sido disputado por Egipto y Grecia.

En 2022, Ankara y Trípoli también firmaron un acuerdo preliminar sobre exploración energética, al que también se oponen Egipto y Grecia.

Sin embargo, Turquía ha cambiado recientemente el rumbo de su política hacia el Gobierno de Unidad Nacional libio y ha intensificado también los contactos con la facción oriental de Libia.