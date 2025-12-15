Al menos 37 muertos en Marruecos por las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales

Dos personas sobre una barca en una calle completamente inundada en Safi, Marruecos. Redes sociales

Al menos 37 personas han muerto este domingo en la provincia marroquí de Safi, a unos 300 kilómetros de la capital, Rabat, como consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas, según el último balance de las autoridades locales.

14 personas han resultado heridas y dos de ellas están permanecen en cuidados intensivos en el Hospital Mohammed V de Safi, de acuerdo al diario digital Hespress, debido a las repentinas y fuertes inundaciones desatadas en un lapso de aproximadamente una hora que afectaron a unas 70 viviendas y comercios del casco histórico de la ciudad de Safi.

Además, una decena de vehículos fueron arrastrados y varios tramos de carretera resultaron dañados, provocando interrupciones del tráfico en varias vías de la localidad.

Heavy rainstorms have devastated Morocco’s Safi Province, triggering severe flooding across multiple cities and killing at least 37 people. pic.twitter.com/UjL9V5ShCR — TabZ (@TabZLIVE) December 15, 2025

Detrás de este fenómeno están las fuertes tormentas que, tal y como ha indicado la Dirección General de Meteorología (DGM), se prevé

que continúen hasta el martes en todo el país.