Trump promete salvar "a punta de pistola" a los cristianos de Nigeria: omite que Boko Haram también mata musulmanes

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump amenazó con suspender la ayuda a Nigeria e intervenir militarmente si el gobierno nigeriano no detiene los asesinatos de cristianos, aunque omitió que los grupos yihadistas también matan a musulmanes. El asesor de Trump y diversos analistas afirman que la violencia de Boko Haram y otros grupos islamistas afecta tanto a cristianos como a musulmanes, y que la mayoría de las víctimas son musulmanas. El presidente nigeriano Bola Tinubu rechazó las acusaciones de genocidio cristiano y destacó la diversidad religiosa del país, mostrando disposición a recibir ayuda militar de EE.UU. bajo respeto a la soberanía nigeriana. Datos de organizaciones internacionales indican que solo una pequeña parte de los ataques en Nigeria tienen motivación religiosa explícita y que la violencia está relacionada con múltiples factores, no solo la religión.

Donald Trump parece haberla tomado con Nigeria. Si el pasado miércoles su administración revocaba la visa del prestigioso escritor Wole Soyinka, primer Premio Nobel africano y crítico feroz del presidente de Estados Unidos —el genio de las letras, de 91 años, dijo de él que era un Idi Amin con la cara blanca—, este fin de semana amenazaba por primera vez con retirar la ayuda exterior e intervenir militarmente en el país más poblado del continente.

A través de su plataforma, Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca anunció este domingo que había ordenado al Departamento de Defensa que estuviera preparado para llevar a cabo una acción "rápida, violenta y satisfactoria" en Nigeria.

"Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria, y es muy posible que entre en ese país ahora deshonrado, 'a punta de pistola', para acabar por completo con los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades", escribió.

"Sí, señor", replicó pasados unos minutos el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. "El asesinato de cristianos inocentes en Nigeria —y en cualquier lugar— debe cesar inmediatamente. El Departamento de Guerra se está preparando para la acción. O el Gobierno nigeriano protege a los cristianos, o mataremos a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades".

El domingo, Trump explicó desde el Air Force One que podría o bien lanzar ataques aéreos o bien desplegar tropas para detener los asesinatos de "un gran número" de cristianos.

Un quiosco de Ojuelegba, Lagos. Sodiq Adelakun Reuters

El mandatario republicano tachó de genocidio lo sucedido en Nigeria, y acusó al Gobierno de Bola Tinubu de no hacer nada para impedirlo. Aunque su propio asesor para asuntos árabes e islámicos, Massad Boulos, había desmontado hace apenas unas semanas esa teoría después de reunirse en Roma con el presidente nigeriano.

El empresario de origen libanés reconoció entonces que, en Nigeria, los grupos yihadistas habían matado a más musulmanes que cristianos.

"El terrorismo no tiene color, ni religión, ni tribu", subrayó el asesor de Trump. "Sabemos incluso que Boko Haram y el ISIS están matando a más musulmanes que cristianos, por lo que la gente de todos los orígenes está sufriendo. Esto no está dirigido específicamente a un grupo u otro".

"La caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional", reaccionó por su parte el propio Tinubu, que añadió el domingo a través de su asesor Daniel Bwala que recibiría de buen grado la asistencia militar estadounidense si era para combatir a los insurgentes islamistas. Sólo puso la condición de respetar la integridad territorial del país y su soberanía.

Con más de 200 millones de habitantes y alrededor de 200 grupos étnicos, Nigeria se encuentra partida por la mitad en cuestiones de fe. El norte es de mayoría musulmana. El sur, en cambio, es predominantemente cristiano.

Tanto Boko Haram como su escisión, la Provincia del Estado Islámico de África Occidental (ISWAP, por sus siglas), filial de Dáesh, operan desde hace casi dos décadas en el noreste del país.

Los insurgentes islamistas han provocado la muerte de alrededor de 40.000 personas, según el recuento de la ONU. La mayoría de las víctimas mortales son musulmanes. No cristianos, como denuncian Trump y sus satélites, que incurren en el mismo sesgo que exhiben en Sudáfrica con la población blanca.

Violencia indiscriminada

"Los grupos insurgentes como Boko Haram y el ISWAP suelen presentar sus campañas como anticristianas, pero en la práctica su violencia es indiscriminada y devasta comunidades enteras", explica en conversación con este periódico Ladd Serwat, analista principal de África para ACLED.

"La violencia islamista —añade el especialista— forma parte de las dinámicas de conflicto complejas y a menudo superpuestas en el país, que incluyen luchas por el poder político, disputas por tierras, cuestiones étnicas, afiliaciones sectarias y bandidaje".

Según el centro de monitorización, con sede en Madison (Wisconsin), de los 1.923 ataques contra población civil que se han producido este año en Nigeria, sólo 50 tuvieron como objetivo población cristiana por motivaciones religiosas. Es decir, menos del 3% de los casos. Una anécdota de la que Trump pretende hacer categoría.

En los últimos quince años, han muerto en asesinatos políticos selectivos al menos 52.915 civiles, entre los que figuran, según ACLED, tanto cristianos como musulmanes. En los últimos cinco, se han producido alrededor de 389 casos de violencia dirigida contra cristianos, que provocaron la muerte de 318 personas. En el mismo periodo, otros 197 atentados fueron dirigidos contra musulmanes, que causaron 418 víctimas mortales.

¿Hay algo de verdad en las declaraciones de Trump? "Si bien la religión es un componente de estas dinámicas, la gran población de Nigeria y sus vastas diferencias geográficas hacen imposible afirmar que la violencia religiosa motive todos los altos niveles de inseguridad del país", responde Serwat.

"Es importante señalar que, aunque los ataques contra cristianos son reales y profundamente preocupantes, las comunidades de todas las religiones se ven afectadas", insiste el especialista. "Los informes no siempre mencionan la identidad religiosa de las víctimas, por lo que cualquier dato o cifra probablemente represente una subestimación".

Nigeria se defiende

Bwala dice que Nigeria "no discrimina a ningún grupo étnico ni religión en la lucha contra la inseguridad" y que "no hay genocidio cristiano". Su jefe, el presidente Tinubu, es un musulmán del sur del país casado con Oluremi Tinubu, una senadora que, además, es pastora cristiana.

El exgobernador de Lagos, que remodeló hace apenas unas semanas la cúpula militar después de sofocar una intentona golpista, acaba de designar como jefe del Estado Mayor de la Defensa al teniente general Olufemi Oluyede, un cristiano.

Las autoridades nigerianas se repiten la misma pregunta: ¿por qué ahora? La respuesta guarda relación con la campaña de presión que vienen ejerciendo varios dirigentes políticos conservadores. Es el caso de los congresistas Chris Smith y Riley Moore y del senador Ted Cruz, que acusaron a las autoridades nigerianas de hacer la vista gorda con el "asesinato masivo" de cristianos.

Los tres dirigentes republicanos solicitaron a la Casa Blanca incluir a Nigeria en la lista de Países de Especial Preocupación (CPC, por sus siglas en inglés). Un paso que Trump ya dio en la recta final de su primer mandato y que volvió a dar el pasado viernes después de que Joe Biden revirtiera la medida.

El listado incluye a los países cuyo Gobierno haya "incurrido en o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa". Corea del Norte, China, Cuba, Irán, Rusia, Arabia Saudí o Pakistán son algunos de los Estados que acompañan a Nigeria en esta categoría.

La designación puede conllevar sanciones, represalias económicas o restricciones de viaje. Estados Unidos, de hecho, ya restringió el pasado mes de julio las visas para los nigerianos. Entre los afectados se encuentra el propio Wole Soyinka.

¿Intervención?

Cualquier intervención militar de Estados Unidos en Nigeria será compleja. Más aún después de perder el pasado año a las 1.000 tropas estacionadas en el vecino Níger, otro país asediado por la insurgencia yihadista en el Sahel.

"Previsible o no, una intervención unilateral en contra de la voluntad de las autoridades nigerianas sería precisamente el camino equivocado para que emprenda Washington", escribe el analista Ebenezer Obadare en el Council of Foreign Relations (CFR).

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu. Adriano Machado Reuters

Obadare considera que, "al atropellar a un Estado soberano cuyas autoridades han mostrado disposición a colaborar, el presidente Trump avivaría innecesariamente a los escépticos que han argumentado que su aparente preocupación por el bienestar de los cristianos nigerianos es más un viaje de ego que un deseo genuino de ver a Boko Haram derrotado".

"Además —añade el autor—, tal movimiento desviaría la atención de Boko Haram y centraría el debate en la ética de la intervención y la prepotencia de una superpotencia que pisa con desprecio a un país africano empobrecido".