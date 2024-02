Cientos de manifestantes protestan en Senegal contra el retraso electoral: "Macky Sall, dictador"

Decenas de miles de ciudadanos senegaleses se echaron a la calle durante el viernes para protestar por el aplazamiento de las elecciones presidenciales, que debían celebrarse el 25 de febrero y que finalmente tendrán lugar en diciembre de este año. El presidente, Macky Sall, tomó esta decisión debido a posibles irregularidades en el proceso de verificación de los candidatos, pero los manifestantes consideran que se está llevando a cabo un golpe de Estado institucional y reclaman una adecuada separación de poderes que no limite sus opciones democráticas.

Miles de personas se concentraron con esta intención en la Plaza del Obelisco en Dakar, mostrando enseñas nacionales o agitando los puños, al grito de "¡Macky Sall, dictador, Macky Sall, dictador!". Sin embargo, sin previo aviso, dos granadas de gas de pimienta surcaron el aire con una estela blanca y se estrellaron contra el suelo, provocando estampidas entre los asistentes.

Cuando los ciudadanos consiguieron salir de las primeras cargas policiales, torcieron un par de esquinas y se pusieron a amontonar neumáticos, maderas sueltas y un sillón abandonado colocado en lo alto de una pila, a la que posteriormente prendieron fuego. Así, Dakar se convirtió en un campo de batalla contra la policía.

A pie de calle, repiten su discurso como un mantra. Están seguros de que estas protestas no son iguales a las de verano, en las que hubo 19 muertos a causa del encarcelamiento de Ousmane Sonko, líder del partido panafricano PASTEF, por "corromper a la juventud".

Hoy se juegan algo más grande. Lo define mientras corre y lagrimea Igor, un estudiante de arquitectura de 21 años envuelto en las protestas: "Esto no trata de política, no importa que sigas a Sonko o no, venimos por nuestra democracia, luego ya votas a quien quieras, pero la gente aquí no viene por Sonko".

Protestas en Senegal ante el retraso de la fecha electoral Reuters

La manifestación de este viernes tenía la intención de convertirse en una imagen que llegara al mundo, una fotografía como la de Cibeles que mostrase un país unido y dispuesto a negociar con el Gobierno la nueva fecha de los comicios. "Podrían haber puesto las elecciones en marzo o mayo, pero no dentro de once meses", apunta una vendedora de empanadillas mientras espera a que pase la policía para abrir su puesto.

Sin embargo, la gendarmería comenzó a cortar el paso a los manifestantes en las calles adyacentes a la plaza, donde se registraron los primeros altercados. Así, los manifestantes se dividieron en diferentes grupos para cortar las calles, cantar contra Macky Sall y tirar piedras a los policías antes de cada carga. Un proceso que se fue repitiendo a medida que las fuerzas de seguridad expandían el círculo en torno a la Plaza del Obelisco, hasta extender las protestas por toda la ciudad.

