Marruecos expulsa a periodistas españoles que investigaban 29 muertes en una fábrica téxtil

Las autoridades de Marruecos detuvieron brevemente en Tánger (norte del país) a un grupo de periodistas españoles del programa Salvados de La Sexta, a los que "invitaron a salir del país" con la mayor brevedad, informaron a Efe fuentes de Salvados.



El equipo, con su director Gonzo a la cabeza, realizaba labores de documentación y preproducción sobre el accidente laboral que costó la vida a 29 personas (en su mayoría mujeres) el pasado febrero, cuando se inundó repentinamente la fábrica textil en que trabajaban y que se encontraba en un sótano.



Los periodistas tenían previsto reunirse con familiares y amigos de las víctimas, pero, antes incluso de que se reunieran con ellos, fueron sorprendidos por la policía en un café e invitados a abandonar el lugar y dirigirse de inmediato a su hotel, desde donde serán presumiblemente expulsados en breve.



"No se encontraban grabando nada y por ello carecían del permiso de rodaje (preceptivo en Marruecos)", dijo la fuente, que aclaró que en ningún momento han estado "detenidos" en una comisaría.

Sin precedentes

"Nunca nos había pasado nada parecido en Marruecos", precisó la fuente, que subrayó además los numerosos programas que ellos habían grabado previamente en el país magrebí, por lo que eran conscientes de que los permisos de rodaje son necesarios, pero no para las tareas de preproducción.



Aquel accidente puso de manifiesto la precariedad de las condiciones de trabajo en algunos sectores, como el textil, donde los locales no reúnen los mínimos requisitos de salubridad, aireación o salidas de incendios.



Contactadas por Efe, las autoridades marroquíes remitieron a un comunicado que saldrá posteriormente para dar su versión de los hechos.



No es la primera vez que se expulsa a periodistas desde Marruecos, especialmente cuando tratan temas conflictivos o delicados, siendo siempre el motivo el de carecer de los preceptivos permisos de rodaje o por haber entrado sin declarar su condición de periodistas.