Un avión militar argelino con 100 personas a bordo se estrella cerca de Boufarik

Un avión militar argelino con 200 soldados a bordo se ha estrellado este miércoles cerca de la base aérea militar de Boufarik, en la provincia de Blida, a 35 kilómetros de Argel, según informan medios locales, que precisan que habría varios muertos. El aparato, un Iliushin 78 utilizado para el transporte de tropas, se ha estrellado poco antes de las 8.00 horas en un campo próximo a la autovía que une Boufarik con Blida y ha estallado en llamas.

a military plane has crashed on Wednesday in #Algeria with around 200 people on board according to non official reports till now 100 passengers have been dead.The crash reportedly occurred in #Boufarik, a town in #Blida Province, approximately 30 km from the capital #Algiers. pic.twitter.com/3dmxGfQ4sh