Macron y Sánchez se encuentran en el marco de su visita de Estado.

Sánchez y Macron: dos líderes en horas bajas empeñados en apuntalar su proyección internacional

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LO ESENCIAL Las claves Emmanuel Macron visita España en pleno declive de popularidad, al igual que Pedro Sánchez, ambos con bajos índices de aprobación. Los dos líderes han enfrentado derrotas electorales recientes y el auge de los extremos políticos en sus respectivos países. A pesar de sus desencuentros en políticas migratoria, militar y ferroviaria, buscan reforzar su proyección internacional y su legado. Macron intenta posicionarse como referente en defensa europea y Sánchez como líder global de la socialdemocracia.

Emmanuel Macron llega a su vista de Estado a España in extremis, en su ocaso político y peleando con Pedro Sánchez por impulsar su propia proyección internacional.

El francés culmina su mandato el próximo año, obligado por la Constitución, y celebra elecciones, como en España.

Amenazados por la subida del coste de la vida y una fuerte impopularidad, ambos afrontan la cita en sus horas más bajas: las encuestas dan al presidente galo el ratio de aprobación más bajo de su mandato, un 16% entre los electores, según Ipsos, y Pedro Sánchez se ha hundido hasta casi el 27%, según un estudio de SocioMétrica para este periódico.

Aunque han sido destacados sus desencuentros en política migratoria, militar o ferroviaria, los dos comparten el ánimo de estrechar lazos en los asuntos que les unen.

Macron y Sánchez afrontan este encuentro con un liderazgo tocado por las ásperas derrotas que han sufrido sus partidos en las legislativas y regionales, mientras les crecen los extremos de izquierda y derecha.

Ante el desgaste, ambos miran hacia fuera para asentar su posición internacional: el francés intenta coronarse como faro del nuevo giro en la defensa europea y el presidente español como el líder global de la socialdemocracia.

Todo, en busca del protagonismo que han perdido dentro de casa y con la mirada puesta en perpetuar su legado más allá de sus mandatos.