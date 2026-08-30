Un barco con al menos 270 personas a bordo naufraga frente a las costas de Chipre

Captura de vídeo de la embarcación que ha naufragado este domingo en las costas de Chipre. Redes sociales @erreteespanol

Las claves

Las claves Generado con IA Un barco de pasajeros con unas 270 personas a bordo ha naufragado frente a la costa norte de Chipre. La operación de búsqueda y rescate se ha puesto en marcha tras el incidente, según medios turcochipriotas. El alcalde de Kyrenia informó que se logró contactar con 159 de los 258 pasajeros registrados en el buque. El catamarán comenzó a hacer agua a unas cuatro millas de la costa y se enviaron ambulancias al lugar.

Un barco de pasajeros con alrededor de 270 personas a bordo ha naufragado este domingo frente a las costas del norte de Chipre, y se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate, según informaron medios turcochipriotas.

Murat Senkul, alcalde de la ciudad de Kyrenia, declaró a la cadena CNN Turk que se había logrado contactar con 159 de los 258 pasajeros a bordo del buque.

El periódico Kibris informó que la embarcación, que según algunos reportes era un catamarán, comenzó a hacer agua a unas cuatro millas de la costa. Según el periódico, se enviaron ambulancias al lugar.

🚢🇨🇾 Naufraga embarcación con 279 personas frente a la costa de Chipre pic.twitter.com/0jptNFhsUB — Errete en Español (@erreteespanol) August 30, 2026

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