Trump anuncia un "histórico" acuerdo petrolero con Venezuela con el que EEUU duplicará sus reservas de crudo

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anuncia un acuerdo "histórico" con Venezuela que otorga a EEUU el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. El pacto permitiría a Estados Unidos duplicar sus reservas de crudo y aspira a reducir sustancialmente los precios de la gasolina para los estadounidenses a largo plazo. El acuerdo involucra una asociación con empresas privadas y se espera que atraiga hasta 100.000 millones de dólares en inversión privada para impulsar la economía venezolana. La iniciativa supone una expansión significativa del papel estadounidense en la industria petrolera venezolana, buscando reactivar la producción y garantizar el suministro de crudo a las refinerías de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un "histórico" acuerdo con Venezuela que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano.

"¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", declaró Trump en su red Truth Social, que según el presidente, asegura el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".

"La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", añadió.

Se trata de una iniciativa sin precedentes con la que Washington tomará el control de una quinta parte de las vastas reservas petroleras de Venezuela, apostando a que las empresas estadounidenses pueden reactivar la maltrecha industria energética del país miembro de la OPEP, al tiempo que proporcionan una nueva fuente de crudo para ayudar a reducir los precios del combustible en Estados Unidos.

Trump ofreció pocos detalles sobre el acuerdo, limitándose a decir que Estados Unidos había asegurado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela mediante una asociación con empresas privadas.

"Siguiendo mis instrucciones, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una asociación con empresas privadas, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", informó Trump.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, "respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".

"Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de "Estados Unidos primero": asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país", dijo.

El anuncio se produce tras semanas de negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela sobre un acuerdo que otorgaría a las empresas estadounidenses acceso a largo plazo a un grupo de yacimientos petrolíferos venezolanos y garantizaría el suministro de crudo resultante a Estados Unidos.

El acuerdo representaría una expansión significativa del papel de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana, en un intento de la Administración Trump por reactivar la deteriorada producción del país y asegurar un mayor suministro de crudo para las refinerías estadounidenses.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero produce solo alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de su potencial tras años de subinversión, mala gestión y sanciones.

Trump valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar.

Desde que Estados Unidos derrocó y capturó al expresidente Nicolás Maduro en enero, Washington ha estado tratando de asegurar un flujo estable de crudo venezolano para las refinerías estadounidenses, al tiempo que promueve la inversión en la industria petrolera del país.

El aumento de los precios de la gasolina supone uno de los mayores desafíos de la Administración Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para finales de este año, que podría mitigarse mediante un suministro de petróleo más barato y una mayor producción.

Estados Unidos también ha estado buscando soluciones para reabastecer su Reserva Estratégica de Petróleo, incluyendo la posibilidad de realizar intercambios de crudo con productores estadounidenses.