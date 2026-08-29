Un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev deja al menos 27 muertos y 42 heridos: hay 381 evacuados

El fuego arde tras una explosión provocada por un ataque con drones rusos contra un almacén en las afueras de Kiev, según las autoridades. Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Imagen facilitada a través de REUTERS

Las claves

Las claves Generado con IA Un ataque ruso sobre un almacén en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, dejó al menos 27 muertos y 42 heridos. Tras el ataque, 381 personas, incluidos 59 niños, fueron evacuadas de la zona afectada. El presidente Zelenski afirmó que quienes permitieron el almacenamiento de munición cerca de viviendas deberán rendir cuentas. El ataque provocó daños en unos cincuenta edificios de viviendas y continúan las labores de rescate y extinción de incendios.

Con hasta 27 muertos y 42 heridos, Rusia ha vuelto a atacar a Ucrania este viernes. Esta vez, ha sido contra un almacén que supuestamente albergaba munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

"Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un mensaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.

Agregó que, según los datos disponibles, 42 personas sufrieron lesiones de diversa gravedad, entre ellas 4 niños, y siete tuvieron que ser hospitalizadas.



Además, 381 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona, entre ellas 59 niños.



En tanto, continúan las labores de búsqueda y rescate y de extinción de los incendios y se están inspeccionando los edificios y los terrenos adyacentes al almacén, donde tras el ataque se produjo una explosión.



De momento se tiene constancia de unos cincuenta edificios de viviendas que han sufrido daños de diversa gravedad, añadió.



En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió de que "quienes hayan permitido que esto ocurriera, deben rendir cuentas por sus decisiones".



"Existen normas claras: no se puede almacenar munición cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se extraerán las conclusiones pertinentes", aseguró.



En un incidente similar en Vishneve, en la región de Kiev, el 6 de julio pasado, nueve personas murieron después de que tras un ataque ruso se produjera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, lo que causó daños, además, daños en más de 280 viviendas.