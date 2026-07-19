Donald Trump quiere Groenlandia: esta isla helada también debería interesarte

La disputa por Groenlandia está ligada a su importancia como punto geoestratégico clave para el avance tecnológico y militar mundial.

Es la primera vez que un presidente cuestiona tan explícitamente la soberanía de un socio de la OTAN, generando tensiones dentro de la organización.

El 80% del territorio de Groenlandia está cubierto por una capa de hielo permanente.

Donald Trump ha manifestado su intención de tomar el control de Groenlandia, una isla perteneciente a Dinamarca.

Donald Trump quiere tomar el control de Groenlandia, una isla que forma parte de Dinamarca y que tiene el 80% de su territorio cubiertopor una capa de hielo permanente.

Es la primera vez en la historia que un presidente cuestiona de forma tan explícita la soberanía de un socio de la OTAN y este episodio está tensando al máximo las relaciones dentro de la Organización.

¿Qué esconde esta inmensa isla helada para provocar este pulso diplomático? Y, ¿por qué te afecta directamente?

Detrás de este anuncio se esconde uno de los puntos geoestratégicos que definirán el progreso tecnológico y militar mundial.