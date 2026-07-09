La pistola que Erdogan regaló a los líderes de la OTAN causa un quebradero de cabeza global: Interior custodia la de Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA Recep Tayyip Erdogan regaló un revólver turco personalizado a cada líder que asistió a la cumbre de la OTAN en Ankara. El revólver modelo Gümüşay, inspirado en el Colt Python, incluye el emblema nacional turco y el nombre del destinatario grabado en el cañón. Muchos líderes, como Pedro Sánchez o Bart De Wever, han optado por entregar el arma a las autoridades o museos por motivos de seguridad y protocolo. El regalo ha generado incomodidad y polémica entre los mandatarios, convirtiéndose en un símbolo conflictivo en el actual contexto internacional.

Un revólver modelo Gümüşay, inspirado en el legendario Colt Python, con seis balas, el emblema nacional turco y el nombre de cada uno de los líderes que acudieron a la cumbre de la OTAN grabado en el cañón.

Ese es el peculiar regalo que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, le entregó como despedida a cada uno de los jefes de Estado o de Gobierno que acudieron a la tensa cumbre de la que fue anfitrión en Ankara.

El hombre que ocupa la Presidencia de Turquía desde hace casi doce años debió pensar que había tenido una idea genial. Sus huéspedes no pensaron lo mismo y, de hecho, el Ministerio del Interior ya custodia la que recibió Pedro Sánchez.

El arma obsequiada por Erdogan al presidente lituano Gitanas Nauseda. Reuters

Erdogan quería mostrar la industria de defensa de Turquía, que se ha convertido en una herramienta clave de exportación y de política exterior.

Para los expertos es el primer revólver moderno desarrollado y fabricado en Turquía, además de un símbolo del desarrollo de la industria nacional de armas cortas en los años 90.

Para los profanos, y muchos de los que recibieron el regalo, un símbolo conflictivo.

De hecho, el primer ministro belga, Bart De Wever, se sorprendió al aterrizar en Bruselas y descubrir que llevaba una pistola y munición en su equipaje.

El flamenco se vio obligado a entregársela a la policía del aeropuerto de Bruselas para que la guardaran en una caja fuerte.

En plena polémica por los regalos que reciben los presidentes del Gobierno de España, el revólver que recibió Pedro Sánchez se encuentra ya custodiado por el Ministerio del Interior para su inutilización y posterior almacenamiento como arma de colección.

Fuentes de Interior han precisado a EFE que será el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil el que inutilice el arma, con el fin de que quede como una pieza de colección.

El revólver fue trasladado directamente a España aunque el presidente del Gobierno se dirigió desde Ankara a Londres para asistir este jueves a la ceremonia de graduación de su hija.

En junio pasado, en plena polémica por los regalos que recibió José Luis Rodríguez Zapatero en su etapa como presidente, Sánchez admitió que no recuerda cuáles ha recibido desde que llegó a la Moncloa.

"Algunos ni sé cuáles son porque son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país", afirmó.

El entorno de Zapatero sostiene que las joyas de origen árabe que la UDEF halló en su caja fuerte de la calle Ferraz fueron un regalo institucional del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, durante un viaje oficial a España realizado en 2007.

"Disparo con otras armas"

El más contundente fue el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, que calificó de "chatarra" el revólver turco, de cuya presencia se enteró también al llegar a Zagreb.

"Esta mañana me he enterado de que nos dio gato por liebre con una chatarra. No tengo idea de dónde está, estará en algún lugar del sótano", declaró Milanovic.

"No me quedó muy claro si está fabricado bajo licencia estadounidense o turca, pero es inusual. Yo disparo con otras armas", añadió.

Como muchos de sus homólogos, el peculiar regalo causó un problema a la oficina presidencial, que se vio en la obligación de entregar el arma al Museo de la Policía de Zagreb como pieza de exposición permanente.

Las reminiscencias de las guerras otomanas en los Balcanes también tuvieron su eco en Skopje.



"La presidenta no lo tocará ni lo usará personalmente", indicó la oficina de Gordana Siljanovska-Davkova, jefa de Estado de Macedonia del Norte.

La UE, diplomática

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también la recibieron.

"El arma se transportará y almacenará de forma segura. Una vez retirada del servicio, la presidenta (Von der Leyen) tiene la intención de donarla a un museo militar", declaró a EFE la portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, este jueves.

Por su parte, fuentes comunitarias aseguraron que Costa y su equipo están "siguiendo los procedimientos belgas para traerla de vuelta a Bélgica" y que "el arma se retirará del servicio y se almacenará de acuerdo con los requisitos de seguridad".

Aparentemente, el mayor afortunado fue el primer ministro británico, Keir Starmer, cuyo revólver venía con un kit de limpieza y 500 balas, según Reuters.

Otros asistentes como el canciller Friedrich Merz, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, o el neerlandés Rob Jetten, se vieron con un compromiso con el que era difícil lidiar, por lo que se vieron obligados a entregarlo a sus embajadas.

Un peculiar regalo procedente de un muy particular presidente que, en el actual contexto global de conflictos, se ha convertido en un símbolo difícil de interpretar y un aprieto global.