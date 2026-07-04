Trump ignora el afán de María Corina de volver a Venezuela en su peor crisis: teme una "guerra civil" con el chavismo

La oposición venezolana en el exilio critica la gestión de Washington y pide mayor presión para lograr una transición democrática en el país.

Machado ha intentado regresar a Venezuela en dos ocasiones recientes, pero se le impidió el ingreso por presiones tanto de autoridades estadounidenses como venezolanas.

Funcionarios estadounidenses temen que el regreso de Machado pueda provocar un conflicto civil y complicar la cooperación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Donald Trump calificó el intento de María Corina Machado de regresar a Venezuela como "oportunismo político grotesco" tras los recientes terremotos.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha calificado el intento de la líder opositora venezolana María Corina Machado de regresar a Venezuela como un acto de "oportunismo político grotesco" tras los recientes terremotos.

Según informó el medio Axios, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca expresaron su malestar por las últimas acciones de Machado. La acusan de generar un "drama innecesario" dentro del Departamento de Estado. La dirigente "quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda", afirman, por "sus propios intereses".



La respuesta a los dos sismos en Venezuela ocurridos la semana pasada ha generado tensiones políticas. Machado ha insistido en querer volver a su país en medio de la crisis pero la prioridad de Washington en este momento son las tareas de rescate.



Organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigieron el jueves al presidente Donald Trump que cambie su relación con el "gobierno tutelado" de Delcy Rodríguez, criticando que Washington se declare "complacido" con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto.

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodriguez en La Guaira, Venezuela. Miguel Medina Reuters

Antes del terremoto, y durante los últimos meses, la Administración Trump ha mostrado su respaldo a Rodríguez, quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y principalmente petroleros exigidos por Washington desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Dos regresos frustrados

Tal y como publicó Wall Street Journal, María Corina Machado acusó al gobierno interino de su país de impedirle entrar en Venezuela. La líder opositora exiliada intentó regresar de EEUU en dos ocasiones.

El viernes 25, Machado partió en un vuelo privado desde Virginia hacia Curazao, una isla autónoma neerlandesa a 64 kilómetros de Venezuela. Su avión había llegado hasta Carolina del Norte cuando funcionarios estadounidenses le pidieron que regresara.

El domingo, voló en un vuelo comercial a Ciudad de Panamá, donde le impidieron abordar un vuelo a Caracas. Representantes de Copa Airlines le comunicaron que temían que permitirle regresar llevara al régimen venezolano a suspender los vuelos de la aerolínea al país.

"El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar detenerme", declaró Machado el lunes en un video publicado en redes sociales desde Panamá.

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela hacen que su regreso sea “imposible de posponer”, afirmó Machado y aseguró que encontraría la manera de volver, lo que desencadenó un enfrentamiento con la administración respaldada por Estados Unidos.

Ambos intentos causaron problemas en el Departamento de Estado debido a la confusión sobre la comunicación de la política estadounidense, que oficialmente se mantiene "agnóstica" con respecto a apoyar u oponerse al deseo de Machado de regresar a Venezuela.

Conflicto con la Administración Trump

El regreso de Machado pondría a prueba un nuevo acuerdo entre Washington y Caracas, en el que la administración Trump ha priorizado la estabilidad, el acceso al petróleo venezolano y la cooperación en materia de seguridad por encima de una transición democrática.

A pesar de reconocer que Venezuela eventualmente necesitará celebrar elecciones para legitimar a su gobierno, ni Estados Unidos ni la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, han fijado un calendario para la votación.

"Venezuela sigue siendo un país soberano con autoridades interinas, quienes son la máxima autoridad sobre su territorio", declaró el lunes la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano.

Ganadora del Premio Nobel de la Paz el año pasado por su defensa de la democracia, Machado ha dedicado gran parte de su tiempo en Washington y Europa a presionar a funcionarios gubernamentales y legisladores para que apoyen una transición democrática para su país desde que escapó de Venezuela en barco en diciembre.

Funcionarios de la administración Trump previamente desaconsejaron a Machado regresar a Venezuela. Altos funcionarios, incluido el Secretario de Estado Marco Rubio, la instaron a tener paciencia para preservar la frágil relación de trabajo con Rodríguez, la cual consideran necesaria para estabilizar el país y ayudarlo a encaminarse hacia la recuperación económica.

Funcionarios estadounidenses afirman que el activismo de Machado ha sido un obstáculo interno en el Departamento de Estado, que "está volviendo loco de la desesperación a Marco Rubio", y podría tener consecuencias terribles sobre el terreno si provoca un "conflicto civil" en Venezuela.

Según afirman, Machado pide una escolta de marines estadounidenses, lo que aumenta el riesgo de choque militar. "El Departamento de Estado está liderando el mayor esfuerzo de recuperación en Venezuela. No es el momento ni el lugar para que Machado utilice esto como herramienta política", añaden.

La propia opositora negaba este extremo en una rueda de prensa virtual el viernes. "No hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad. ¿Quién nos va a cuidar? Millones de venezolanos".

Trump elogió a Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, por su "fantástica" cooperación. "Quienes dirigen Venezuela son nuestra gente", dijo la semana pasada sobre el país.

Desde enero, las autoridades venezolanas se han alineado con las prioridades estadounidenses, abriendo las vastas reservas petroleras del país a inversionistas extranjeros y cooperando con Washington en materia de migración y seguridad.

Machado acusó al gobierno de bloquear la ayuda humanitaria y de suprimir información tras el desastre natural. "Estoy lista y cerca de Venezuela", afirmó. "Y haré lo que sea necesario para que nos reunamos allí", afirmó la líder opositora, a pesar de que el gobierno venezolano no le ha expedido un pasaporte.

Una asociación de pilotos privados emitió un comunicado en el que afirmaba que la burocracia gubernamental impedía los vuelos a Venezuela, lo que dificulta tanto la entrada de ayuda humanitaria como la de personas que desean ingresar al país.

Postura de la oposición venezolana

En una entrevista con Univision, el máximo diplomático estadounidense en Caracas, John Barrett, afirmó que el gobierno tenía "mucha confianza en las autoridades locales", lo que provocó una reacción negativa en Venezuela y en la comunidad de exiliados en Estados Unidos.

"Uno de los argumentos que estaba colocando Washington es que el regreso de María Corina va a alterar básicamente lo que está ocurriendo dentro del país, va a generar fricción que no es necesaria en este momento", afirma el opositor venezolano Jose Colina.

Según este activista, "quien no aceptaría que Machado regresara no es tanto Delcy Rodríguez, sino Diosdado Cabello, que es el que realmente manda en Venezuela. Mientras él se encuentre allí, no hay transición posible, no hay cambio posible en Venezuela".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez y el ministro del Interior Diosdado Cabello durante una declaración EFE

"Yo haría presión en este momento en la Casa Blanca para que nombren un equipo de personas que pueda realmente dirigir una transición en Venezuela. Porque la destrucción es tan severa que se necesitarían más o menos 15.000 millones de dólares (unos 14 mil millones de euros) para poder reconstruir a Venezuela", lamenta.

"¿Va a colocar Estados Unidos, la comunidad internacional, esos recursos en manos de estos delincuentes que son responsables de la falta de capacidad de las autoridades para atender esta tragedia? No creo que sea lo correcto".

"María Corina debería ejercer más presión a nivel de la Casa Blanca para que se nombre un equipo de transición o una junta de transición en Venezuela y poder dirigir los recursos y al país con gente realmente profesional y no con estos delincuentes", concluye.