Una congregación ultracatólica ordena cuatro obispos sin el permiso del Papa y provoca un nuevo cisma en la Iglesia

Los Padres Michel Poinsinet de Sivry y Pascal Schreiber, Mons. Alfonso de Galarreta, el Padre Davide Pagliarani, Mons. Bernard Fellay, los Padres Michael Goldade y Marc Hanappier. FSSPX

Las claves

Las claves Generado con IA La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) ha ordenado cuatro obispos sin el permiso del Papa en Écône, Suiza, provocando un nuevo cisma en la Iglesia Católica. Los nuevos obispos son Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, quienes serán excomulgados automáticamente por esta acción. La FSSPX, fundada por Marcel Lefebvre y opuesta a preceptos del Concilio Vaticano II, cuenta con unos 750 sacerdotes y más de medio millón de fieles en todo el mundo. El acto fue presidido por Alfonso de Galarreta y Bernard Fellay, y desafía las repetidas advertencias del Vaticano sobre la excomunión y el riesgo de cisma.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación ultratradicionalista conocida como los 'lefebvrianos', ordenó este miércoles a cuatro obispos en la localidad de Écône (Suiza) sin la autorización del Papa, por lo que serán excomulgados, en lo que supone un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica.

Los nuevos obispos de la FSSPX son: Pascal Schreiber (Suiza, 53 años), Michael Goldade (EEUU, 45 años), Michel Poinsinet de Sivry (Francia, 42 años) y Marc Hanappier (Francia, 35 años).

Esta congregación ultraconservadora fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre está en contra de algunos preceptos del Concilio Vaticano II.

Juan Pablo II ya excomulgó a su fundador y a los cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XVI en 2009 levantó la excomunión aunque habían continuado un pulso con la Iglesia.

Pascal Schreiber FSSPX

Los 'lefebvrianos' actualmente tienen unos 750 sacerdotes y 6 obispos, con los recién ordenados. El número de fieles alrededor de todo el mundo puede superar el medio millón de personas.

La celebración de este miércoles -que siguiendo el rito anterior al Concilio Vaticano II se ofició de espaldas a los fieles y en latín- estuvo presidida por el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay, los dos únicos obispos que quedan de los consagrados por Lefebvre en 1988, de ahí la urgencia y el desafío de ordenar a otros cuatro.

Michael Goldade FSSPX

Según su página, son "cuatro días excepcionales" que empezaron el 29 de junio con las consagraciones y culminarán el jueves 2 de julio con la misa pontifical celebrada por uno de los obispos recién consagrados.



Los obispos consagrados en la ceremonia, el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier sufrirán excomunión inmediata.

Es previsible que el Vaticano informe y ofrezca detalles de esa decisión.

Michel Poinsinet de Sivry FSSPX

En su carta del 29 junio, el Papa León XIV se dirigió a los 'lefebvrianos' "pidiéndoles de todo corazón: Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos que aman y buscan para su propia santificación".

Sin embargo, el superior general de la FSSPX, Davide Pagliarini, en su homilía en Écône aseguró que pagarían cualquier precio para servir a la Iglesia. "Nos consideran rebeldes pero no solo queremos servir a la Iglesia, como una madre en dificultad que sufre, a veces traicionada", comentó.

Marc Hanappier FSSPX

"Nos acusan de no amar al papa, de no respetarlo, pero porque amamos al papa, no queremos verle humillado cuando se pone en el mismo plano de los falsos pastores, de las falsas religiones como hemos visto en varias situaciones", dijo Pagliarini en referencia al diálogo del pontífice con otras confesiones.



El papa y el Dicasterio de la Doctrina de la Fe ya les advirtió en varias ocasiones de que con estas ordenaciones incurrirían en un "acto cismático" que implicaría la excomunión de los implicados, como ya ocurrió en el pasado.

La Sociedad Sacerdotal de San Pío X que está compuesta por 720 sacerdotes y aproximadamente medio millón de fieles, repartidos por todo el mundo, quedaría apartada de la Iglesia católica.

El Papa León XIV en Castel Gandolfo, el 16 de junio de 2026, hablando sobre las consagraciones episcopales de la FSSPX. FSSPX

En 2007, el papa Benedicto XVI decidió liberalizar la Misa Tradicional en latín con el documento 'Summorum Pontificum', y en 2009 levantó las excomuniones contra los cuatro obispos de la Fraternidad pero el papa Francisco con el texto 'Traditionis custodes' de 2021, introdujo severas restricciones a la celebración de la misa tradicional.