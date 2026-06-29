Alemania fracasa en su primer intento de reclutar a los jóvenes para el ejército: sólo consigue 530 voluntarios en cinco meses

La sociedad alemana muestra reticencias históricas hacia el servicio militar, dificultando la reconstrucción del ejército pese a las inversiones.

Las autoridades consideran reintroducir el servicio militar obligatorio si no logran reclutar suficientes voluntarios en un año.

El Gobierno envió 300.000 solicitudes, pero la respuesta positiva ha sido mínima, lo que pone en duda la efectividad de la medida.

Alemania solo ha conseguido 530 voluntarios para el ejército tras cinco meses de campaña entre jóvenes de 18 años.

Alemania no consigue reclutar voluntarios para el servicio militar y no descarta volver a la mili obligatoria.

Han pasado ya cinco meses desde que el gobierno pusiera en marcha la nueva ley que obliga a todos los mayores de 18 años a responder un formulario en el que se les invita a instruirse en las Fuerzas Armadas.

En total, se han enviado 300.000 solicitudes y sólo 530 jóvenes han respondido favorablemente.

El presidente de la Comisión de Defensa propone darse un margen de un año. Si no consiguen suficientes adeptos, ha anunciado que valorarán la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio.

Inmersa en un giro histórico en su política de Defensa, Alemania quiere reconstruir su ejército.

Pero no bastan millones; hace falta un cambio de mentalidad de una sociedad que ha vivido con un tremendo complejo histórico que ha disuadido a las generaciones actuales de vestir el uniforme.