Un accidente en helicóptero deja 14 muertos en Arabia Saudí: la aeronave pertenecía al gigante petrolero Aramco

Las claves

Las claves Generado con IA Catorce personas murieron tras estrellarse un helicóptero de la compañía Aramco en Ras Tanura, Arabia Saudí. El accidente ocurrió a las 6.00 hora local en la zona donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la causa del accidente, aunque aún no se han revelado motivos del vuelo. La terminal de Ras Tanura había reanudado recientemente las cargas de crudo tras una interrupción de casi cuatro meses por ataques con drones iraníes.

Catorce personas murieron el domingo después de que un helicóptero perteneciente al gigante petrolero saudí Aramco se estrellara en Ras Tanura, según informó la agencia estatal de noticias saudí. Todos los fallecidos eran "ciudadanos saudíes", según una fuente oficial del Ministerio de Energía saudí.

Esta misma fuente ha señalado que el accidente se produjo a las 6.00 hora local (3.00 GMT) en Ras Tanura, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudí.

Se ha iniciado una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.

Hasta el momento, Aramco no ha reaccionado ante este suceso.

A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

Precisamente hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.

Una interrupción de la producción

Armaco tuvo que parar su producción ha raíz de varios ataques iraníes, fruto del conflicto de Israel y EEUU con Irán.

Lo que provocó su cierre concretamente fue el impacto de los restos de dos drones iraníes que había sido interceptados por las defensas antiaéreas saudíes.

Esto generó un fuego en las instalaciones y sus responsables tomaron la decisión de cerrar algunas unidades como medida de precaución.

Por otro lado, el Ministerio de Energía de Arabia Saudí confirmó que la planta sufrió "daños menores" pero que "el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no fueron afectados por este incidente".

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