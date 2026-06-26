EEUU lanza una nueva ofensiva contra Irán como "contundente respuesta" al ataque de Teherán a un buque civil en Ormuz

Un grupo de chiítas sostienen pancartas con imágenes del nuevo líder de Irán , Mojtaba Jamenei, y varios líderes iraníes muertos en la guerra. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos lanzó una ofensiva contra Irán como respuesta al ataque iraní con drones a un buque mercante en el estrecho de Ormuz. El ataque estadounidense se dirigió a depósitos de misiles y drones, así como a estaciones de radar costeras iraníes. El incidente pone en peligro el acuerdo de paz reciente entre EEUU e Irán para reabrir el tráfico marítimo en Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. Irán insiste en que los buques deben seguir las rutas establecidas por su Guardia Revolucionaria al atravesar el Golfo, reafirmando su control sobre el tráfico marítimo en la zona.

Estados Unidos lanzó este viernes una nueva ofensiva contra Irán en lo que catalogó como una "contundente respuesta" al ataque con drones que lanzó Teherán contra un buque mercante en Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló que sus aviones atacaron depósitos iraníes de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras.

Esta ofensiva es una respuesta al ataque iraní contra el buque "Ever Lovely" este jueves con un dron. El barco, con bandera de Singapur, salía del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán.

Washington consideró que ese incidente supone una "agresión injustificada de las fuerzas iraníes contra el transporte marítimo comercial" que, además, constituyó una "clara violación del alto el fuego".

"Además, el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación, dado el creciente flujo comercial a través del vital corredor comercial internacional", agregó el Centcom en su comunicado.

Horas antes, tanto las autoridades iraníes como las estadounidenses confirmaron el ataque al buque, una acción que puso en peligro el frágil acuerdo de paz para restablecer el tráfico marítimo en la región.

"La República Islámica de Irán disparó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra buques que transitaban el estrecho de Ormuz", denunció el presidente Donald Trump en Truth Social.

Con su habitual lenguaje, Trump catalogó el caso como "una estúpida violación" del alto el fuego.

Por su parte, Teherán insistió en que los buques que transiten por el Golfo deben seguir la ruta establecida por la Guardia Revolucionaria Islámica.

El barco atacado usaba el paso estratégico próximo a las costas de Omán, por el que transitan la mayoría de las naves.

Con este ataque, Irán demuestra que mantiene el control sobre el tráfico marítimo en la zona y contradice las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, del pasado lunes.

Ese día, aseguró que Washington tiene el "control total" del paso.

Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

Uno de los puntos críticos del preacuerdo de paz firmado por Irán y EEUU el 17 de junio es la reapertura de Ormuz al tráfico marítimo.

Tras la ofensivaaconjunto estadounidense e israelí del 28 de febrero, Irán cerró el paso a todos los buques que quisieran entrar o salir del golfo Pérsico.

La plataforma de datos de tráfico marítimo Kpler estima que, antes del cierre de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, cruzaban el Estrecho unos 130 barcos diarios.

A partir del 1 de marzo, la cifra cayó a un máximo de ocho. El impacto inmediato fue una subida del precio del crudo que alcanzó su máximo de 117 dólares/barril un mes más tarde.

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