Los primeros sondeos apuntan a un 'no' de Suiza a limitar su población de cara a 2050 y restringir la inmigración

Una persona sostiene papeletas de votación el día de la votación sobre un plan respaldado por el Partido Popular Suizo (SVP), para limitar el crecimiento demográfico a 10 millones de habitantes, en Herisau. Michaela Stache REUTERS Suiza

Las claves

Las claves Generado con IA Los primeros sondeos indican que Suiza rechazará en referéndum la propuesta para limitar su población y restringir la inmigración de cara a 2050. La iniciativa, impulsada por la Unión Democrática de Centro (UDC), proponía frenar el crecimiento demográfico y suspender la libre circulación con la UE si la población supera los 10 millones. El rechazo ronda el 54%-55%, pero la diferencia entre partidarios y detractores es estrecha, reflejando un país dividido en torno a la inmigración y la gestión demográfica. Los opositores argumentan que limitar la población no resolvería problemas cotidianos y podría dañar las relaciones con la Unión Europea, principal socio comercial de Suiza.

La iniciativa suiza que planteaba poner un tope a la cantidad de población del país de cara a 2050 se ha hundido, según los primeros sondeos.

Bajo el nombre "No a una Suiza de diez millones", la iniciativa planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.

Todo ello recortando la cantidad de migrantes que pudieran ser acogidos en Suiza, con restricciones en esta materia y con la negación del derecho al asilo.

Esta medida, propuesta y defendida en solitario por el partido Unión Democrática de Centro (UDC), tenía que ser votada este domingo a través de un referéndum para así blindar la medida en la Constitución del país.

El partido impulsor de la propuesta es el más numeroso en el Parlamento, con un 30% de la Cámara, y tiene dentro de su programa muchas medidas antiinmigración o que rechazan el asilo.

En caso de que finalmente la votación fuera positiva, Suiza se convertiría en el primer país en tener una medida así blindada en su Constitución.

Algo que no parece que vaya a pasar. Aun así, aunque el resultado no ha sido lo que la UDC quería, la diferencia entre los votantes a favor y los votantes en contra está siendo estrecha.

Aunque el recuento de los votos todavía esta en marcha, los primeros análisis apuntan a que solo un poco más de la mitad de los suizos (entre un 54% o 55%) han rechazado la medida.

Ante estos resultados, el diputado nacional Thomas Matter se ha declarado “decepcionado”, al tiempo que ha destacado que “no se puede ignorar a ese 45% de la población".

Matter ha sido el principal impulsor de la propuesta y también quien se ha encargado de intentar convencer al resto de suizos.

Sus argumentos se centraron principalmente en los problemas que esta viviendo el país en la vida más cotidiana. Entre ellos, el problema de la vivienda, las aglomeraciones de personas en el transporte público, el avance del hormigón frente a los espacios verdes o los atascos.

Aun así, aquellos que estaban en contra de la medida, como el resto de partidos políticos, sindicatos o el Gobierno, argumentaban que limitar la población suiza no iba a solucionar esos problemas. Además, consideraban que incluso traería más, sobre todo de cara a la relación de Suiza con el resto de países.

Para conseguir las restricciones todo apuntaba a un rechazo a la inmigración y al derecho al asilo. Pero no solo eso. Siguiendo la misma línea del partido, otra de sus medidas dentro de la propuesta es suspender la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea.

Es decir, el partido proponía que se suspendiera el acuerdo que permite que personas europeas vivan y trabajen en Suiza de una forma sencilla. Así querían que sucediera en caso de que durante dos años seguidos la población superara los 10 millones de habitantes.

Por ello, los opositores a la medida han alarmado de que esto podría suponer un conflicto con la Unión Europea, que recibe el 50% de las exportaciones de Suiza.