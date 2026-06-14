Al menos seis muertos por el choque entre dos helicópteros en Rio de Janeiro, que ha provocado un incendio

Fragmentos de un helicóptero tras una colisión mortal entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil , el 14 de junio de 2026. Ricardo Moraes REUTERS

Las claves

Las claves Generado con IA Seis personas han muerto tras la colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. El accidente causó que una de las aeronaves se incendiara al caer en un estacionamiento, destruyendo unos veinte automóviles eléctricos. Ambos pilotos eran instructores de aviación con experiencia y las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis y la sierra fluminense. Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Seis personas han muerto después de la colisión de dos helicópteros este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, según han informado fuentes oficiales.



El accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 hora GMT), según ha informado el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, el portavoz ha detallado que al llegar, los equipos de rescate localizaron solo cinco cuerpos en un primer momento dentro de una de las aeronaves.



La sexta víctima fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.



Además, el portavoz informó de que, debido a la fuerza del impacto de ambas aeronaves en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectadas hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.



Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.



El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ha aclarado que el incendio ya fue controlado y que los equipos de bomberos aún permanecen en el lugar para retirar los restos de las aeronaves y los automóviles afectados.



Asimismo, ha detallado que en uno de los helicópteros viajaba el piloto junto a cuatro personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, sin aclarar el país, mientras que en la otra viajaba solo el piloto.



Ambos pilotos, según el alcalde, contaban con "mucha experiencia" y trabajaban como instructores de aviación.



Según el funcionario, las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense.



De acuerdo con la autoridad municipal, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recabadas para ponerlas a disposición de los peritos aeronáuticos.



Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.